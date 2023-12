König Charles III. liebt Zimt-Guetsli und lässt sich an Weihnachten damit verwöhnen. In unserem Video siehst du, wie du royale Guetsli machen kannst. Das Resultat? Passt in die Kategorie «Schöner scheitern».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brunsli, Mailänderli und Spitzbuben: Guetsli backen in der Adventszeit gehört bei den Schweizer*innen zur festen Tradition.

Doch wie wäre es mit royalen Zimt-Guetsli, den Lieblingskeksen von König Charles III. zur Abwechslung?

blue News hat sich ans Guetslen gemacht und das royale Rezept ausprobiert. Mehr anzeigen

Dieser Duft, wenn die frisch gebackenen Zimt-Guetsli aus dem Backofen kommen – herrlich!

Die Lieblingskekse von König Charles III. sind Zimt-Guetsli. Aber keine 0815-Zimt-Plätzchen, nein, der britische Monarch mag diese mit einem zünftigen Zitrus-Aroma.

Achtung, die Guetsli machen süchtig. Aber die Herstellung ist nicht ganz ohne.

Wie du die royalen Leckerbissen herstellen kannst, siehst du im obigen Video. Ganz nach dem Motto: Schöner scheitern beim Guetsli backen 😂

Das Rezept findest du hier.

