Autsch, eine Qualle: Und welches Exemplar hat dich gequält? Wer im Meer badet, kommt kaum an ihnen vorbei: den Quallen. Und wer Pech hat, nimmt ein schmerzhaftes Erlebnis aus den Ferien mit nach Hause. Damit du fürs nächste Mal gewappnet bist, hier die Übersicht. 13.08.2024

Von Elias Jäggi und Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fast jedes Jahr kommt es an europäischen Stränden zu Quallenplagen.

Die gute Nachricht: Die meisten Quallen im Mittelmeer und im Atlantik sind für Menschen harmlos.

Es gibt aber auch Ausnahmen. Welche Quallenarten dir gefährlich werden können, erfährst du im Video. Mehr anzeigen

Da lässt man sich rücklings nichts ahnend im flachen Strandbereich treiben, spürt auf einmal eine sanfte Berührung unter Wasser und, autsch, plötzlich brennt es am Bein.

Klarer Fall: Eine Qualle hat einen erwischt.

Vermutlich ist dir das so oder so ähnlich auch schon passiert. Die gute Nachricht: In den meisten Fällen geht so eine Begegnung glimpflich aus.

Welche Quallen sind in Europa gefährlich?

Die mehr oder weniger stark brennende Hautrötung lässt sich meist gut mit einer entsprechenden Salbe behandeln und ist oft nach wenigen Minuten kaum mehr sichtbar.

Aber wem genau habe ich denn nun den schmerzenden Zwischenfall zu verdanken?

Welche Quallen dir an europäischen Stränden gefährlich werden können und welche nicht, erfährst du im Video.