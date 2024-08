Burj Khalifa, Jeddah Tower, Rise Tower: Wettlauf um den höchsten Wolkenkratzer der Welt Mit einer Höhe von 1007 Metern wird der Jeddah Tower sogar den Burj Khalifa in Dubai überragen. Doch die Saudis planen bereits ein Gigaprojekt, das alle bisherigen Wolkenkratzer in den Schatten stellen wird. 14.08.2024

Mit einer Höhe von 1007 Metern wird der Jeddah Tower sogar den Burj Khalifa in Dubai überragen. Doch die Saudis planen bereits ein Gigaprojekt, das alle bisherigen Wolkenkratzer in den Schatten stellen wird.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Saudi-Arabien sind gerade einige Giga-Bauprojekte in Arbeit.

Neben dem Jeddah Tower in der Küstenstadt Dschidda, der bis 2030 fertiggestellt werden soll, planen die Saudis einen weiteren Skyscraper in ihrer Hauptstadt Riad.

Bis jetzt steht das höchste Gebäude der Welt in Dubai. Wann sich das ändern wird und wie die neuen Megawolkenkratzer aussehen werden, erfährst du im Video. Mehr anzeigen

Noch steht das höchste Gebäude der Welt in Dubai: der im Jahr 2010 fertiggestellte Burj Khalifa mit einer Höhe von 828 Metern.

Doch der wird wahrscheinlich bald abgelöst werden, und zwar vom neofuturistischen Jeddah Tower, der sich in Saudi-Arabien im Bau befindet.

Ein Hochhaus mit 2000 Metern Höhe?

Doch damit nicht genug: In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad soll in der Nähe des internationalen Flughafens im Norden der Stadt ein mehr als doppelt so grosses Gebäude entstehen.

Wie spektakulär diese neuen Megawolkenkratzer aussehen werden, zeigt dir blue News im Video.