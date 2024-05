Der Kansai International Airport in Japan hat noch nie ein Gepäckstück verloren und wurde das achte Mal zum besten Flughafen für Gepäckabfertigung weltweit gekürt. Bild: imago images/Kyodo News

Beim Fliegen besteht immer das Risiko, dass der Koffer nicht ankommt. Nicht so aber am Kansai International Airport. Der Flughafen in Japan hat in seiner 30-jährigen Geschichte noch nie ein Gepäckstück verloren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Flughafen in Japan vollbringt jährlich eine Glanzleistung: Von den rund zehn Millionen Gepäckstücken, die jedes Jahr transportiert werden, geht nie eines verloren.

Dies seit der Eröffnung des Kansai International Airport im Jahr 1994.

Eine britische Ranking-Website zeichnete den Kansai International Airport als den besten Flughafen für Gepäckabfertigung weltweit aus. Mehr anzeigen

Der Ärger ist gross, wenn Reisende am Gepäckband stehen und der eigene Koffer einfach nicht auftaucht. Egal, ob zum Ferienbeginn oder bei der Rückkehr zu Hause – es ist immer eine unangenehme Situation und mit viel Frust verbunden.

Passagiere am Kansai International Airport (KIX) in Izumisano, Japan, müssen sich um dies jedoch keine Sorgen machen. Denn der Flughafen hat seit seiner Eröffnung im Jahr 1994 noch nie ein Gepäckstück verloren.

Diese Leistung bleibt nicht unbemerkt: Skytrax, eine britische Ranking-Website, zeichnete den KIX im April erneut als den besten Flughafen für Gepäckabfertigung weltweit aus. Der Preis geht zum achten Mal an den KIX.

Laut CNN verzeichnet der Flughafen im Durchschnitt jährlich zwischen 20 und 30 Millionen Passagiere. In einer Pressemitteilung heisst es, dass der KIX einer der sieben meistbesuchten Flughäfen Japans ist, wie der US-amerikanischen Sender schreibt.

«Wir haben nichts Besonderes getan»

Wie dem KIX das für viele Flughäfen fast Unmögliche gelingt? Das Personal zeigt sich bescheiden: «Wir haben nicht das Gefühl, dass wir etwas Besonderes getan haben», zitiert CNN Kenji Takanishi, einen PR-Beauftragter des Flughafens.

Und weiter führt Takanishi aus: «Wir haben so gearbeitet, wie wir es normalerweise tun. Wir machen nur unsere tägliche Arbeit, und dafür werden wir anerkannt. Wir freuen uns natürlich über die Auszeichnung. Ich denke, unsere Mitarbeiter – vor allem die, die vor Ort arbeiten – freuen sich noch mehr.»

Rund zehn Millionen Gepäckstücke in einem Jahr

Insgesamt sollen rund zehn Millionen Gepäckstücke im letzten Geschäftsjahr am KIX abgefertigt worden sein, so berichtet Nikkei Asia.

Die Zeitung schreibt ausserdem, dass das Erfolgsrezept des Flughafens, der sich auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka befindet, ein vielschichtiges System sein soll. So würden unter anderem stets zwei oder drei Mitarbeiter die Anzahl und die Art der Gepäckstücke für jedes Flugzeug überprüfen.

Für gewöhnlich sind Verspätungen, gestrichene Flüge und vor allem Personalmangel für verlorene Gepäckstücke verantwortlich. Ob es das alles am KIX nicht gibt, sei dahingestellt – auf jeden Fall weiss das dortige Personal, mit Koffern umzugehen.

