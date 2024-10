Mutter und Sohn attackieren Senior auf Kreuzfahrt – Crew schmeisst beide von Bord

Der Vorfall ereignete sich an Bord der «MSC Seascape». MSC

Eine Mutter und ihr Sohn attackieren einen Mann an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Die Reederei schmeisst daraufhin den Sohn von Bord – die Mutter darf zunächst weiterfahren.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Mutter und ihr Sohn haben auf einer Kreuzfahrt einen Senior angegriffen.

Der Streit ereignete sich im Theater des Schiffs.

Infolge des Angriffs musste Dylan R. das Schiff in Jamaika verlassen, während seine Mutter die Reise fortsetzen durfte.

Erst bei der Rückkehr nach Miami, eine Woche später, wurde Kelli Lyn R. wegen Körperverletzung verhaftet. Mehr anzeigen

Auf einer Kreuzfahrt mit der «MSC Seascape» kam es Anfang Oktober offenbar zu einem gewaltsamen Vorfall, bei dem eine Mutter und ihr Sohn einen 65-jährigen Passagier angegriffen haben sollen.

Wie auf einem Überwachungsvideo zu sehen sein soll, schlug Kelli Lyn R.* den Mann. Auch ihr Sohn Dylan R.* soll mehrfach zugeschlagen haben. Der Streit ereignete sich im Theater des Schiffs, der genaue Auslöser bleibt jedoch unklar.

Kelli R. wurde nach dem Vorfall verhaftet. Miami Center of Correction

Infolge des Angriffs musste Dylan R. das Schiff in Jamaika verlassen, während seine Mutter die Reise fortsetzen durfte. Erst bei der Rückkehr nach Miami, eine Woche später, wurde Kelli Lyn R. verhaftet. Sie muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Genaue Hintergründe noch unklar

Laut US-Medienberichten befindet sich Kelli Lyn R. nicht mehr in Untersuchungshaft. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt, und die Frage, was mit ihrem Sohn in Jamaika geschehen ist, bleibt ebenfalls offen.

Das Verlassen des Schiffs wegen solch exzessiven Verhaltens ist auf Kreuzfahrten selten. MSC Cruises hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäussert, und die Umstände der Gewalt an Bord werden weiterhin untersucht.

* Name bekannt