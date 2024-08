SAC-Hüttenwartin hört wegen Instagram-Touristen auf

Leider ist die Muttseehütte durch die Bahn zu leicht zu erreichen. Seit der Muttsee und die daran angebrachten Solarzellen kreuz und quer durch die Presse geschleift wurden, kann ich mir vorstellen, dass die Hüttenwartin nichts mehr zu lachen hat und ich kann gut verstehen, dass sie genug hat von arroganten und unfreundlichen Gästen die glauben eine SAC Hütte sei ein fünf Sterne Hotel. Wenn der SAC dem ganzen nicht bald einen Riegel schiebt werden noch mehr, Hüttenwarte das Handtuch schmeissen. Mein Vorschlag: nur noch ein Menü, wer Veganer oder Allergiker ist, muss sein Essen selbst mitbringen. Auch Dusche und warmes Wasser braucht man nicht in einer Hütte, das zieht nur die Falschen an.

Flioheumpu96

Ich habe grosse Achtung vor der Arbeit der Hüttenwarte und Hüttenwartinnen sowie ihrer HelferInnen. Ich bin selbst viel in den Bergen als Naturfotograf unterwegs und meide inzwischen häufig die SAC-Hütten. Viele Leute sind in den Bergen nur unterwegs, um *geile* Soziale Medien-Filme und -Fotos zu machen und dauernd an ihren Handys herumzufingern, auch während eines Hüttenaufenthalts. Dass man da als HüttenwartIn die Lust an der an und für sich sehr schönen und dankbaren Aufgabe verlieren kann, finde ich höchstverständlich, aber sehr bedauerlich.