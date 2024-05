So lebt es sich in der teuersten Kreuzfahrt-Suite der Welt

Die Matratze kostet 200'000 Franken: Die Regent Suite auf der «Regent Seven Seas Grandeur.» Bild: RSSC

160'000 Franken kostet ein Trip in der teuersten Kreuzfahrt-Suite der Welt. Dafür gibts Luxus pur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «Regent Seven Seas Grandeur» ist ein Kreuzfahrtschiff der Luxusklasse.

16 Tage kosten in der teuersten Klasse rund 165'000 Franken.

Dafür wartet Luxus pur – sogar mit einem eigenen Butler. Mehr anzeigen

Auf der «Regent Seven Seas Grandeur» erwartet die Passagiere purer Luxus. Für 180'000 US-Dollar, umgerechnet 160'000 Franken, erleben die Gäste eine 16-tägige Kreuzfahrt, die so viel wie ein kleines Haus in Deutschland kostet.

Die Reise führt von Miami über die Karibik nach New York und bietet statt tausender Kabinen nur 373 exklusive Suiten für etwa 700 Passagiere. Die teuerste, die «Regent Suite», ist das Herzstück des Schiffes. Sie verfügt über luxuriöse Annehmlichkeiten, wie das neuseeländische Portal «Stuff» berichtet. So können die Passagiere aus verschiedenen Kissen auswählen.

Zudem erhalten sie eine handgemachte Matratze des schwedischen Herstellers «Hästens», welche in der Anschaffung fast 200'000 Franken kosten soll. Diese ist unter anderem mit Rossschwanzhaar und spezieller Wolle gefüllt. Ausserdem im Preis inbegriffen: Ein privater Wellnessbereich mit Sauna und beheizten Marmorliegen sowie ein eigenes Schlafzimmer für das Personal.

Sabrina Schmid, Marketing-Managerin auf dem Schiff, betont gegenüber «Stuff» den aussergewöhnlichen Service – einschliesslich eines persönlichen Butlers für die Suite. Auf Wunsch der Gäste werden sogar eigene Bedienstete eingeflogen, um während der Kreuzfahrt anwesend zu sein.

1 Tonne Hummer und 15 Kilo Kaviar

Die kulinarische Auswahl an Bord ist ebenso exklusiv. Chefkoch Kamlesh Koonjee und sein Team verkosten täglich das gesamte Menü und prüfen jeden Teller persönlich. Während der Reise werden über 2000 Flaschen Champagner, 15 Kilogramm Kaviar und fast 1 Tonne Hummer serviert. Die fünf Bordrestaurants bieten täglich wechselnde Speisekarten.

Der Wohnbereich einer der Suiten: Hier lebt es sich luxuriös. Bild: RSSC

Ein weiteres Highlight der «Regent Seven Seas Grandeur» ist die Kunstsammlung im Wert von etwa sechs Millionen Euro. Darunter befinden sich auch Werke von Pablo Picasso.

Die günstigste Kabine für die 16-tägige Reise kostet knapp 18'000 Euro. Im schiffseigenen Reisebüro erfährt man, dass das Kreuzfahrt-Unternehmen im Jahr 2027 eine Weltreise über 140 Tage anbietet: Für 1,6 Millionen Euro anbietet. Diese Reise stellt den ultimativen Luxus für Kreuzfahrtliebhaber dar.