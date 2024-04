US-Ehepaar verkauft Hab und Gut und lebt «wie Millionäre» auf Luxus-Dampfer

Zuhause auf hoher See: Monica Brzoska (rechts) und Jorell Conley sind Vollzeit-Touristen, die auf Kreuzfahrtschiffen leben. Bild: Getty Images

Alle Besitztümer verkaufen, den Koffer packen und Segel setzen – wer hat nicht schon einmal davon geträumt? Ein US-amerikanisches Ehepaar hat genau das getan. Seit einem Jahr leben sie auf einem Kreuzfahrtschiff.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein US-amerikanisches Ehepaar hat jegliche Besitztümer verkauft und das eigene Haus in Memphis vermietet und lebt nun auf Kreuzfahrtschiffen.

In einem Jahr haben die beiden bereits 36 Kreuzfahrten absolviert. Kostenpunkt: Knapp 10'000 Dollar.

Das Ehepaar bereut den Entscheid nicht und schwärmt vom Leben an Bord der luxuriösen Schiffe. Mehr anzeigen

Seit sie vor einem Jahr ihr Hab und Gut verkauft haben leben Monica Brzoska und Jorell Conley auf hoher See. Genauer gesagt: auf luxuriösen Kreuzfahrtschiffen. Das Ehepaar aus Memphis, Tennessee schwärmt bei der «New York Post» über ihr neues Leben. Die schwierigste Entscheidung, die sie als Vollzeit-Kreuzfahrer zu treffen hätten, wäre, ob sie sich an den Pools oder in den Spas der beeindruckenden Ozeanriesen vergnügen wollen.

«Alle meine Mahlzeiten werden von Köchen zubereitet und das Personal wechselt mein Bettzeug», erzählt die 32-jährige Brzoska, die bis März 2023 als Lehrerin arbeitete. Damit ist aber seit einem Jahr Schluss. «Ich habe seither keine Küche mehr betreten oder eine Waschmaschine benutzt.»

«Wir leben wie Millionäre», sie seien aber keine, sagt Brzoska und verrät, dass sie für ihre Dauer-Kreuzfahrt knapp unter 10'000 Dollar bezahlt hätten. Dabei profitierten sie als Vollzeit-Reisende von zahlreichen Vergünstigungen. «Wir haben uns den Zugang zu einigen erstaunlichen Angeboten verdient», schwärmt Brzoska. «Mit unseren Ersparnissen aus der Pandemie konnten wir acht Monate Kreuzfahrt für 9'989 Dollar buchen.»

«Ich wollte unbedingt die Welt sehen»

Am Ursprung ihrer Reise stand eine familiäre Krise, die das Liebespaar vor zwei Jahren dazu veranlasste, für immer in See zu stechen. «Ich wollte unbedingt die Welt sehen», erzählt Brzoska. «Als mein Vater im August 2022 eine Lebertransplantation benötigte, sagte meine Mutter zu mir: ‹Warte nicht bis zur Rente, um deine Träume zu verwirklichen. Tu es jetzt.›»

Zu dem Zeitpunkt hatte das Ehepaar bereits eine einwöchige Karibikkreuzfahrt für das Frühjahr 2023 gebucht. Kurzerhand entschieden sie sich, alle ihre Besitztümer zu verkaufen und eine Reise an die andere zu hängen. Insgesamt nahmen sie seit März 2023 an 36 unterschiedlichen Kreuzfahrten teil.

Um während der Reise von einem Einkommen leben zu können, vermieteten sie ihr Haus in Memphis. «Unterkunft, Verpflegung und Unterhaltung sind inbegriffen – wir brauchen nur noch Taschengeld», so Bronzka.

Im Notfall den Flug nach Hause nehmen

Die 32-Jährige und ihr 36-jähriger Ehemann bereuen den Entscheid nicht. «Vorher gab es immer Stundenpläne, Kochen und Putzen», erzählen die beiden. «Aber all das ist jetzt weg. Ohne den Alltagsstress haben wir uns auch nur selten gestritten.» Das einzige, was sie vermissten, sei die Familie. «Aber wir wissen, dass wir im Notfall nach Hause fliegen können.»

Anstatt mit Arbeit und Hausarbeit beschäftigt zu sein, verbringt Brzoska ihre Tage nun mit Bastelarbeiten, Quizspielen und Comedy-Shows, die auf dem Schiff angeboten werden, und amüsiert sich laut eigener Aussage dabei prächtig.

Ehemann Conley hingegen schaue sehr gerne fern oder lerne neue Leute an einer der vielen Bars kennen. Die Nonstop-Touristen haben sogar eine wöchentliche Verabredung geplant, bei der sie ihre besten Kleider anziehen, um in einem der nobleren Restaurants an Bord zu speisen.