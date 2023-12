X-Mas-Lifehack: Geschenkli einpacken ohne Klebeband Das Weihnachtsshopping ist erledigt, alle Geschenke sind besorgt. Jetzt fehlt nur noch eins: Eine hübsche Verpackung. Im Video erfährst du, wie du Geschenke ohne Klebeband nachhaltiger verpacken kannst 15.12.2023

Das Weihnachtsshopping ist erledigt, alle Geschenke sind besorgt. Jetzt fehlt nur noch eins: eine hübsche Verpackung. Im Video erfährst du, wie du Geschenke ohne Klebeband nachhaltiger verpacken kannst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Moderatorin Vania Spescha präsentiert jeden Adventssonntag einen X-Mas Lifehack.

Im Video zeigt dir Vania, wie du ein Geschenk ohne Klebeband elegant verpacken kannst. Mehr anzeigen

Hättest du gedacht, dass du Geschenke ohne Klebeband einpacken kannst, ohne dass sich das Papier öffnet? Sieht gekonnt aus und schützt auch noch die Umwelt. Und es ist nicht einmal besonders schwierig, wie blue Moderatorin Vania Spescha im Video demonstriert.

Was du brauchst, ist ein grosszgügig bemessener Bogen Geschenkpapier. Der Trick besteht darin, das Geschenk um 45 Grad zu drehen: Die Ecken des Pakets müssen also zu den Seiten des Papiers zeigen. Die letzte Ecke des Geschenkpapiers steckst du dann in die Lasche der beiden Seiten.

Platz für die Weihnachtskarte

So hält das Geschenk ohne Klebeband zusammen und ist hübsch eingepackt. In die Lasche könntest du übrigens auch eine Weihnachtskarte stecken.

Wir wünschen «gutes Geschenkeverpacken» und frohe Weihnachten.

