Laura Wilson aus London ist schockiert über ein Kindershirt von Zara. Darauf steht «Take a bite», hinten sind zwei Erdbeeren abgebildet. Die zweifache Mutter macht ihrem Entsetzen auf TikTok Luft.

Die Britin Laura Wilson zeigt sich auf TikTok entsetzt über ein Oberteil für Mädchen. Darauf steht «the perfect snack» und hinten sind zwei Erdbeeren zu sehen.

Das Modelabel reagiert und nimmt das T-Shirt aus dem Sortiment.

Wie es scheint aber nur in Grossbritannien, im Onlineshop in der Schweiz ist es noch verfügbar. Mehr anzeigen

«Ich bin so schockiert (…) Ich würde dieses T-Shirt meinen Mädchen niemals anziehen.» Laura Wilson (32) ist entsetzt über ein Oberteil, das sie in der Kinderabteilung bei Zara entdeckt hat.

Die zweifache Mutter aus England will in einem TikTok-Video von anderen User*innen wissen, ob sie zu viel in den Aufdruck interpretiert oder andere Mamas ihr zustimmen.

Auf der Vorderseite des Shirts stehen die Sprüche «the perfect snack» und «the strawberry: a small burst of sweet joy». Das heisst auf Deutsch so viel wie «der perfekte Snack» und «die Erdbeere: eine kleine Freudenexplosion». Als Wilson das Shirt umdreht, prangen da zwei Erdbeeren und dazu liest man «take a bite» – «nimm einen Bissen».

«Ist das unangebracht? Oder nicht? Ich persönlich bin angewidert», schreibt die 32-Jährige unter das Video. Zu der britischen Zeitung «Mirror» sagt Wilson: «Ich würde meine Kinder nie in so etwas stecken. Ich fand das sehr anzüglich.»

Follower*innen sind sich nicht einig

Das Wort Snack würde häufig verwendet, um jemanden zu beschreiben, der gut aussieht oder den man attraktiv findet, wie die Britin «Mirror» erklärt. Dies auf einem Kindershirt zu sehen, sei für sie unangenehm. Wilson befürchtet, das Oberteil könnte missverstanden werden und zu sexuellen Handlungen einladen.

Ihr TikTok-Video wurde bereits rund 50'000 Mal gesehen. In der Kommentarspalte, wo sich schon mehr als 650 Meldungen angesammelt haben, gehen die Meinungen auseinander.

«Ich stimme dir zu» oder «Das ist absolut falsch!», geben ihr die einen recht. Andere finden dagegen: «Du interpretierst da zu viel rein» oder «Es ist buchstäblich nur eine Erdbeere».

Wilson reagiert auf die Kommentare. «Es ist nicht nur eine Erdbeere. Es ist extrem anzüglich für ein Kind es zu tragen.»

Zara reagiert – und nimmt Kindershirt aus dem Sortiment

Weil Wilsons Aussagen so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, reagiert das Modelabel. Ein Sprecher von Zara hat gegenüber dem «Mirror» Stellung genommen: «Es war nicht beabsichtigt, mit der Verwendung des Wortes ‹Snack› auf diesem T-Shirt etwas anderes als die traditionelle Bedeutung des Wortes zu implizieren, was durch die Abbildung einer Erdbeere auf dem Kleidungsstück belegt wird.»

Weil jedoch festgestellt worden sei, dass einige Personen den Begriff anders interpretiert hätten, habe man das Mädchenshirt aus den Geschäften genommen und von der Website entfernt. «Wir entschuldigen uns für etwaige Missverständnisse oder Beleidigungen», fügte der Zara-Sprecher laut «Mirror» an.

Im Schweizer Onlineshop von Zara ist das Oberteil aber weiterhin verfügbar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zara wegen eines Kindershirts in der Kritik steht. Schon 2014 gab es in den Geschäften der spanischen Modemarke ein Oberteil in der Kinderabteilung, das im Sheriff-Look daherkommen sollte, tatsächlich aber an die Kleidung jüdischer KZ-Insassen erinnerte.