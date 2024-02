Der Urknall eröffnet pünktlich die Luzerner Fasnacht Punkt fünf Uhr in der Früh und bei relativ milden sechs Grad hat am Donnerstag der traditionelle Urknall über dem Luzerner Seebecken die Luzerner Fasnacht eröffnet. 08.02.2024

Gewohnt pünktlich, gewohnt laut hat mit dem Urknall am frühen Donnerstagmorgen die Luzerner Fasnacht ihren Lauf genommen. Rund 25'000 Fasnächtler*innen haben ausgiebig gefeiert.

Das Fasnachtsspektakel begann Punkt fünf Uhr mit dem Urknall. Kurz davor gingen die Lichter rund um das Luzerner Seebecken aus, damit der Urknall und das Feuerwerk in der frühmorgendlichen Dunkelheit bei relativ milden 6 Grad seine volle Wirkung entfalten konnte.

Der Nauen mit der Fritschi-Familie legte wenige Minuten nach dem Knall am Schweizerhofquai an. Empfangen wurde die Familie mit euphorischem Jubel, Guggenklängen und dem unverkennbaren Duft der Fasnacht, der bereits um diese Zeit in der Luft lagt: Einer Mischung aus Kafi-Schnaps, Bier und Zigarettenrauch.

Danach zog der Tross um das Fasnachts-Oberhaupt Bruder Fritschi in Richtung Kapellplatz, wo bereits ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm stand: Der «Fötzeliräge». Dort gingen gegen sechs Millionen Papierschnitzel auf die Narren nieder. Wer Glück hatte, konnte sich aus den Händen der Fritschi-Familie eine Orange ergattern.

25'000 Fasnächtler*innen, zwei Festnahmen

Mit, gemäss Polizei-Angabe, 25'000 Fasnächtler*innen waren etwa gleich viele Personen an die Fritschi-Tagwache gereist wie vor einem Jahr, als diese einen Rekordaufmarsch verbuchen konnte. Laut Polizeisprecher Christian Bertschi verliefen die ersten Stunden der diesjährigen Fasnacht friedlich. Zwei Personen seien wegen Verstosses gegen das Sprengstoffgesetz verzeigt worden. Und zwar, weil sie Pyromaterial zündeten.

In der Stadt Luzern konnte kurz vor 6 Uhr wurde die Hauptverkehrsachse über die Seebrücke laut dem Polizeisprecher wieder freigegeben. Bewährt habe sich auch das Einbahnsystem für die Personenlenkung, sagte Polizeisprecher Bertschi.

Umzug am Nachmittag

Ab 14 Uhr zieht dann der grosse Fritschi-Umzug durch die Stadt. Der Start ist bei der Hofkirche am Schweizerhofquai, die Route führt über die Seebrücke in die Neustadt. Auf dem Programm sind 44 Nummern wobei sich immer auch «wilde» Gruppen unter den Umzug schmuggeln.

Die fünfte Jahreszeit geht in Luzern erst in der Nacht auf Aschermittwoch zu Ende. Weitere Highlights sind neben heutigen Fritschi-Umzug die Tagwache der Wey-Zunft sowie der Wey-Umzug am Montag, welcher vom Schweizer Fernsehen (SRF) live übertragen wird. Und schliesslich das Monstercorso am Dienstagabend.

SDA, smi