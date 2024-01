Autofahrerinnen und -fahrer sollen geblitzt werden, wenn sie am Steuer das Handy benutzen. Keystone

In vielen Ländern sind Kameras, die Handybenutzer am Steuer überführen, bereits Standard. Die SP-Politikerin Gabriela Suter fordert, dass per Pilotprojekt geprüft wird, ob solche Handyblitzer auch in der Schweiz eingeführt werden können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Blitzer mit KI-Unterstützung können Fahrerinnen und Fahrer mit dem Handy am Steuer entlarven.

In Ausland werden solche Handyblitzer bereits genutzt.

In der Schweiz sollen Pilotprojekte mit den Blitzern stattfinden, fordert SP-Politikerin Gabriela Suter.

In der Schweiz fehlt dafür vorerst noch die gesetzliche Grundlage. Mehr anzeigen

Gemäss einer TCS-Umfrage benutzen 40 Prozent der Lenkerinnen und Lenker in der Schweiz ihr Handy am Steuer.

Tatsächlich sind Autolenkerinnen und -lenker am Handy ein gewohntes Bild auf Schweizer Strassen. Dagegen will SP-Politikerin Gabriela Suter etwas unternehmen.

Die Aargauer Politikerin hat einen Vorstoss für ein Pilotprojekt mit Handyblitzern eingereicht, vermeldet die «Aargauer Zeitung».

Im Ausland werden Handyblitzer bereits eingesetzt

Im Ausland kennt man diese bereits. Das deutsche Bundesland Rheinland-Pfalz will sogenannte Monocams fix einführen. Das Bundesland hat die Geräte 2022 erfolgreich in einzelnen Regionen getestet. Auch in den Niederlanden und in Australien werden solche Blitzer bereits eingesetzt.

In der Schweiz müssen Handysünder vorerst keine Handyblitzer befürchten. Laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) wird zurzeit kein entsprechendes Projekt durchgeführt.

Schweizer Polizeikorps können Handysünder aktuell nur dann überführen, wenn sie diese in flagranti erwischen – oder wenn Fotos von Radarfallen das Telefonieren am Handy dokumentieren.

Die Aargauer SP-Politikerin Gabriela Suter. ZVG/Website

Der Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter reicht das nicht. Wie der Sender Tele M1 berichtet, plant sie einen Vorstoss für die gesetzlichen Grundlagen für Handyblitzer in der Schweiz.

Viele Verkehrsunfälle passierten wegen Unachtsamkeit am Steuer, wobei oft das Handy involviert sei, sagt Suter dem Sender.

Sie möchte, dass man «mit einem Pilotprojekt die Einführung der Blitzer prüft». Die Politikerin hatte bereits gefordert, dass Junglenker mit Sportwagen eine zusätzliche Fahrprüfung absolvieren sollen.

Gemäss Kapo Aargau fehlt jedoch aktuell eine gesetzliche Grundlage für Monocams, die mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz Fahrerinnen und Fahrer mit dem Handy erkennen.