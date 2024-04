Kreuzfahrtpassagiere verpassen Boarding und stranden auf afrikanischer Insel

Acht Passagiere eines norwegischen Kreuzfahrtschiffs haben die Boarding-Zeit beim Stopp in São Tomé und Príncipe verpasst und sind nun gestrandet. Sie versuchen seit Tagen, wieder aufs Schiff zu kommen. (Photo by Carl Court/Getty Images) Getty Images

Für ein Ehepaar aus dem US-Bundesstaat South Carolina entwickelt sich eine Kreuzfahrt zum Wettrennen mit dem Schiff. Die beiden sind zusammen mit sechs anderen Passagieren gestrandet, weil sie die Einsteigezeit verpasst haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein US-Ehepaar soll laut CNN zusammen mit acht anderen Passagieren von einem Kreuzfahrtschiff zurückgelassen worden sein.

Die gestrandete Gruppe hätten die vorgegebene Boarding-Zeit nach einem Landausflug auf São Tomé und Príncipe verpasst.

Nun versuchen die Zurückgelassenen, wieder aufs Schiff zu gelangen.

In Gambia sei der Versuch gescheitert, weil das Boot nicht andocken konnte.

Ihre nächste Chance hätten die Reisenden nun in Senegal am heutigen Dienstag. Mehr anzeigen

Anstatt gemütlich auf dem Deck ihrer Kreuzfahrt der Norwegian Cruise Line zu entspannen, eilen Jill und Jay Campbell aus South Carolina, USA, nun quer durch Afrika ihrem Schiff hinterher.

Die beiden hatten laut CNN am 27. März zusammen mit sechs weiteren Passagieren die Boarding-Zeit verpasst und seien nicht mehr aufs Schiff gekommen.

Das passierte, nachdem sie auf der Insel São Tomé und Príncipe an einem Landausflug teilgenommen hatten und es dort zu Komplikationen kam. Deshalb seien sie zu spät zum Kreuzfahrtschiff zurückgekommen.

Laut CNN sollen sie zwar noch rechtzeitig beim Schiff angekommen sein, bevor dieses ablegte, doch niemand mehr hätte einsteigen dürfen, da die offizielle Boarding-Zeit schon vorüber war.

Wie Norwegian Cruise Line gegenüber CNN bestätigte, habe man die Pässe der gestrandeten Passagiere an den örtlichen Hafenagenten ausgehändigt, wo die Gäste sie abholen konnten.

«Dies ist zwar eine sehr bedauerliche Situation, aber die Gäste sind dafür verantwortlich, dass sie zu der veröffentlichten Zeit zum Schiff zurückkehren, die über die Sprechanlage des Schiffes, in der täglichen Kommunikation und durch Aushänge kurz vor dem Verlassen des Schiffes bekannt gegeben wird», so Norwegian Cruise Line zu CNN.

Der Versuch, in Gambia wieder aufs Schiff zukommen, scheiterte

Seither versuchen die Passagiere, wieder aufs Schiff zu kommen, wo ihr Gepäck auf sie wartet. Anscheinend befinde sich unter den Gestrandeten auch eine schwangere Frau und ein Reisender, der auf wichtige Herzmedikamente angewiesen sei. Er sei bereits krank geworden, da er die Tabletten seit fünf Tagen nicht eingenommen habe.

Der erste Versuch, wieder an Bord zu kommen, tätigte die Gruppe am Sonntag, als das Schiff planmässig in Gambia hätte andocken sollen. Wegen zu niedrigen Wasserstands am dortigen Hafen wurde jedoch nichts daraus. Zuvor hatte man mit der US-Botschaft in Angola Kontakt aufgenommen, wie die Campbells laut CNN erklärten.

Die nächste Chance hat die Gruppe nun am Dienstag. Heute soll das Kreuzfahrtschiff in Senegal anlegen.

Die Reise quer durch Afrika hätte die Zurückgelassenen bereits mehrere Tausende von US-Dollar gekostet. Da auf São Tomé und Príncipe viele der Kreditkarten der Passagiere nicht akzeptiert worden seien, hätten die Campbells mit ihrer Visa-Karte einspringen und für Unterkunft sowie andere lebensnotwendige Dinge bezahlen müssen.

