Requisiten, die in der Fernsehserie Star Trek aus den 1960er Jahren und den nachfolgenden Kinofilmen verwendet wurden, sind bei Heritage Auctions in Irving, Texas, ausgestellt und werden nächsten Monat versteigert. Bild: Tony Gutierrez/AP

Der Hollywood-Modellbauer Greg Jein sammelte nicht nur seine eigenen Kreationen, sondern auch viele weitere Stücke aus Serien und Filmen. Fans können auf Tausende Artikel bieten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Auktionshaus in Dallas bringt heissbegehrte Filmrequisiten des Modellbauers Greg Jein unter den Hammer.

Jein fertigte die Modelle für zahlreiche US-Blockbuster.

Für seine Arbeit wurde Jein für den Oscar und den Emmy nominiert. Mehr anzeigen

Er war der Modellbauer Hollywoods: Greg Jein schuf in seiner fast 50-jährigen Karriere unzählige Modelle für das «Star Trek»-Universum, aber auch für Blockbuster wie «Avatar – Aufbruch nach Pandora» und «Jagd auf Roter Oktober». Ausserdem sammelte der Science-Fiction-Fan Kostüme, Requisiten, Drehbücher, Fotografien und Modelle der Filme und Shows, für die er sich begeisterte. Seine gesamte Sammlung von Tausenden Stücken wird jetzt vom Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas versteigert.

«Er hat sein ganzes Leben in der Filmindustrie verbracht, in einer Zeit, in der praktische Effekte und Modelle für die Magie verantwortlich waren» sagte Joshua Benesh von Heritage über Jein, der im vergangenen Jahr im Alter von 76 Jahren starb. Nur so hätten Raumschiffe fliegen und Ausserirdische die Erde besuchen können. Für seine Arbeit wurde Jein für den Oscar und den Emmy nominiert.

Beeindruckende Sammlung von Requisiten

Gleich zu Beginn seiner Karriere entwarf Jein mit seinem Team das Mutterschiff für Steven Spielbergs Film «Unheimliche Begegnung der dritten Art» von 1977. Das Modell ist nur gut 1,50 lang, wirkt im Film aber riesig gross. Es ist heute in einem Museum in Washington zu sehen. Ein kleines Vormodell, das etwa zwölf Zentimeter lang ist, gehört jedoch zu Jeins Kreationen, die bei der Auktion zum Kauf angeboten werden. Ebenfalls versteigert wird ein Miniatur-Raumschiffwrack aus dem Film «Starship Troopers» von 1997 sowie eine Miniatur-Baracke, Flugzeuge und Zeitungen aus Spielbergs Kriegskomödie «1941 – Wo bitte geht's nach Hollywood» von 1979.

Batman-Fans dürfte Jeins beeindruckende Sammlung von Requisiten der Serie aus den 60er Jahren begeistern. Ersteigert werden können Wurfgeschosse des dunklen Ritters, die Batarangs, die Allzweckgürtel des Superhelden und ein Bat-Radio. Aber auch «Star Trek»-Anhänger kommen auf ihre Kosten: Jein trug Kostüme der ersten Serie aus den 60er Jahren zusammen, darunter auch die von William Shatner als Captain Kirk. Auch die vulkanische Laute, die Leonard Nimoys Mr. Spock spielte, sicherte sich Jein.

Bis Freitag kann geboten werden

Gebote können seit Freitag online abgegeben werden. Die Versteigerung läuft bis Oktober

Sein langjähriger Freund Lou Zutavern sagte, Jein habe eine Liebe zur Geschichte Hollywoods und eine Leidenschaft für das Sammeln gehabt. «Er liebte es, Dinge zu suchen, zu finden und zu tauschen», sagte Zutavern. «Das war ein Teil des Spasses für ihn, aber er wollte auch wirklich sicherstellen, dass die Sachen nicht einfach in Müllcontainern landeten.»

dpa