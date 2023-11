«Auseinandersetzung» führt zu Grosseinsatz der Polizei

Im Berner Vorort Ittigen läuft ein Grosseinsatz der Polizei. (Symbolbild) Google Streetview

In Ittigen BE läuft ein Grosseinsatz der Polizei. Auch die Rega und mehrere Ambulanzen sind am Ort. Laut Medienberichten ist eine Auseinandersetzung der Auslöser.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Ittigen BE ist ein grosses Polizeiaufgebot im Einsatz.

Auslöser sei eine «Auseinandersetzung», wie die Polizei bekannt gegeben hat.

Rega und Ambulanzen sind vor Ort. Mehr anzeigen

Mehrere Medien berichten von einem Grosseinstz der Polizei in Ittigen BE. Die Polizei habe ein weisses Zelt aufgestellt, berichtet «20 Minuten». Das geschieht in der Regel dann, wenn jemand gestorben ist. Die Rega und mehrere Ambulanzen sind ebnfalls am Ort.

Update folgt.