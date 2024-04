Die illegale Fällung des berühmten Bergahorns am Hadrianswall hatte in England Bestürzung ausgelöst. Archivbild: Keystone

Wegen der illegalen Fällung eines berühmten alten Baums am Hadrianswall in Nordengland müssen sich zwei Männer vor Gericht verantworten. Den Angeklagten im Alter von 38 und 31 Jahren werde Sachbeschädigung sowie Schädigung des ab 122 nach Christus auf Befehl des römischen Kaisers Hadrian erbauten Walls zur Last gelegt, teilten Staatsanwälte am Dienstag mit. Demnach müssen sie am 15. Mai vor einem Gericht in Newcastle erscheinen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Männer sind nach dem illegalen Fällen der als «Robin Hood»-Baum bekannten Platane im Nordosten Englands wegen mutmasslicher Sachbeschädigung angeklagt worden.

Dem 38-jährigen Daniel G. und dem 31-jährigen Adam C. werde überdies Sachbeschädigung am neben dem Baum verlaufenden römischen Hadrianswall vorgeworfen.

Die beiden Männer müssen demnach am 15. Mai vor Gericht in Newcastle erscheinen. Mehr anzeigen

Der sogenannte Sycamore Gap Tree, der sich majestätisch zwischen zwei Hügel nahe dem Hadrianswall schmiegte, galt als attraktives Ziel von Touristen und beliebtes Motiv für Landschaftsfotografen. In einer Schlüsselszene des Abenteuerfilms «Robin Hood – König der Diebe» von 1991 mit Kevin Costner in der Hauptrolle taucht der Berg-Ahorn auf, weswegen er seitdem auch als «Robin-Hood»-Baum bekannt war.

Entsprechend gross war die Empörung, als der 150 Jahre alte Baum im Herbst 2023 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion illegal gefällt wurde. Ermittler versuchten zu enträtseln, welches Motiv hinter dem Akt des Vandalismus stecken könnte.

