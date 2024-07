Ein Bergarbeiter in einer polnischen Kohlegrube im schlesischen Jastrzebie -Zdroj wurde nach einem Erdbeben in der Tiefe als vermisst gemeldet. Nun wurde er doch noch lebend gefunden und gerettet. Bild: Keystone

Mehr als zwei Tage nach einem Minenunglück im Süden Polens ist ein Bergarbeiter lebend aufgefunden worden. Er sei bei Bewusstsein und an die Oberfläche gebracht worden, teilte das Büro des für das Kohlerevier Schlesien zuständigen Gouverneurs am Samstag mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Tage nach einem Grubenunglück in Polen konnte ein Bergarbeiter doch noch lebend gerettet werden.

Der 32-jährige Kumpel wurde nach einem ein Erdbeben in einer Tiefe von rund 1200 Metern als vermisst gemeldet.

Einer seiner Kollegen kam bei dem Unglück ums Leben, 17 weitere wurden verletzt. Mehr anzeigen

Am Eingang der Zeche wartete ein Sanitätsflugzeug. Der Chef der Betreibergruppe der Mine, Leszek Pietraszek, sagte, Rettungskräfte hätten den 32-jährigen Kumpel am Samstagnachmittag erreicht. Er habe sprechen können, jedoch Atemprobleme gehabt. Ein Arzt habe dann Erste Hilfe bei ihm geleistet und ihn auf den Transport an die Oberfläche vorbereitet.

Rund 80 Kumpel waren in der Gegend, als ein Erdbeben der Stärke 3,1 am Donnerstag in einer Tiefe von rund 1200 Metern eine Erschütterung auslöste. Dadurch wurde Gestein in einen Korridor geschleudert, in dem am Samstag der Bergarbeiter gefunden wurde. Einer seiner Kollegen kam bei dem Unglück ums Leben, 17 weitere wurden verletzt.

Gestein in Kohlebergwerken kann unter Spannung geraten, die sich dann in massiven Erschütterungen plötzlich löst. Dabei können Gesteinsbrocken unvermittelt in die Stollen geschleudert werden und die Bergleute gefährden. In einigen polnischen Kohleminen hat es auch Gasexplosionen gegeben.

