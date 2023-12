Berset verabschiedet sich in Chaplin-Manier vom Bundeshaus

Alain Berset hat sich am Samstag humorvoll aus dem Bundeshaus verabschiedet. In einem Video auf Social Media setzte der Freiburger Politiker seinen Hut auf und imitierte in der Folge Charlie Chaplin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundespräsident Alain Berset verabschiedet sich nach den Bundesratswahlen vom Mittwoch nach zwölf Jahren aus der Landesregierung.

Am wenigsten vermissen werde er die jährliche Ankündigung der Krankenkassenprämien.

Am Samstag hat Alain Berset sein Büro geräumt und den Moment für Social Media inszeniert. Sein Abgang erinnert an Filmstar Charlie Chaplin. Mehr anzeigen

Eines von Bundesrat Bersets Markenzeichen bei öffentlichen Auftritten war sein schwarzer Fedora-Hut. Diesen setzte er sich im Video auf, nach ein paar Schritten sprang Berset wie einst der Komiker und Filmproduzent Charlie Chaplin mit beiden Beinen zur Seite gerichtet in die Höhe. Dem abtretenden Bundespräsidenten fehlte nur noch der Stock für eine einwandfreie Imitation.

Mit den Worten «Au revoir. Auf Wiedersehen. Arrivederci» endet die zwölfjährige Karriere Bersets in der Schweizer Landesregierung.

Der 51-jährige Sozialdemokrat war 2012 in den Bundesrat gewählt worden und amtete als Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI). Berset war in diesem Jahr und 2018 Bundespräsident.

Als letzte Amtshandlung übergibt der Freiburger am Sonntag um Mitternacht offiziell das Amt des Bundespräsidiums an die Walliserin Viola Amherd.

Alain Berset: «Keine Sorge, mir wird es nicht langweilig.»

Für seine Zeit nach der Landesregierung setzt Berset vorerst voll auf Entspannung, sagt er in einem Interview mit der «Sonntagszeitung»: «Noch mehr Musik hören, endlich wieder mehr Freunde sehen, ins Kino gehen, Bücher lesen, vielleicht auch wieder einmal Ski fahren», zählte er auf. «Keine Sorge, mir wird es nicht langweilig.»

sda/che

