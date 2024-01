Beziehungstat in Deutschland – Schüler tötet Schülerin

An einer Schule in Baden-Württemberg kam es zu einer Gewalttat. An einer Schule in Baden-Württemberg kam es zu einer Gewalttat. René Priebe/dpa

Dramatische Szenen am Löwenrot-Gymnasium im deutschen St. Leon-Rot: Ein Schüler (18) soll eine Mitschülerin (auch 18) umgebracht haben und flüchtete nach der Tat. Wenig später konnte ihn die Polizei festnehmen.

An einem Gymnasium in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) wurde eine Schülerin getötet. Das teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit.

Man gehe derzeit von einer Beziehungstat aus. Zunächst landete ein Rettungshelikopter vor der Schule, weil das Opfer offenbar noch lebte. Wenig später verstarb die 18-jährige Schülerin aber.

Der Täter konnte verhaftet werden

Der mutmassliche Täter, ebenfalls ein Schüler, befand sich zunächst auf der Flucht. Die Polizei hatte eine Fahndung eingeleitet. Eine Gefahr für andere Personen bestand nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Es sei noch versucht worden, die Schülerin in der Schule zu reanimieren – erfolglos.

Inzwischen ist der mutmassliche Täter gefasst worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 18-Jährige soll zuvor die gleichaltrige Schülerin an dem Gymnasium getötet und dann die Flucht ergriffen haben. Er sei etwa zweieinhalb Stunden nach der Tat von Polizisten vorläufig festgenommen worden.

Schule wurde evakuiert

Die Schule sei evakuiert worden, Schülerinnen und Schüler würden an einer Sammelstelle betreut, hiess es von Polizeipräsidium in Mannheim. Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber seien im Einsatz.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr vor Ort. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Die Tat erinnert an eine andere Gewalttat im vergangenen November in Offenburg. Damals hatte ein 15 Jahre alter Schüler einen Gleichaltrigen in einer sonderpädagogischen Schule erschossen. Der Angriff des Deutschen hatte sich nach Polizeiangaben in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt.

