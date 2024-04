Präsident Joe Biden spricht im Büro der Demokratischen Partei von Washeo in Reno, Nevada. Bild: Jacquelyn Martin/AP

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden und das Democratic National Committee haben im März mehr als 90 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden eingesammelt. Das meldeten sie am Samstag.

Allein im März sind März mehr als 90 Millionen Dollar in die Wahlkampfkasse geflossen.

Donald Trump hoffte, am Samstag bei einer grossen Veranstaltung mit Spendern in Florida 43 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf einzunehmen. Mehr anzeigen

Damit verzeichneten die demokratischen Spendensammler im ersten Quartal des Jahres ein Plus von 192 Millionen Dollar, womit der finanzielle Vorsprung auf die Kampagne von Ex-Präsident Donald Trump weiter ausgebaut wurde. Die Biden-Kampagne und die ihr angeschlossenen Organisationen meldeten, zwischen Januar und März 187 Millionen Dollar eingesammelt zu haben. Bei 96 Prozent der Spenden habe es sich um Beträge unter 200 Dollar gehandelt.

Ein wichtiger Faktor waren auch die 26 Millionen Dollar, die Biden bei einem Event am 28. März in der Radio City Music Hall in Manhattan einsammelte, an dem auch die demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton teilnahmen. Trump hoffte, am Samstag bei einer grossen Veranstaltung mit Spendern in Florida 43 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf einzunehmen. Für eine Einzelveranstaltung wäre es eine Rekordsumme.

Bidens Wahlkampfteam hat erklärt, das Tempo des Spendeneingangs habe ihm ermöglicht, grosse Digital- und Fernsehkampagnen in wichtigen US-Bundesstaaten umzusetzen. Etwa 1,6 Millionen Menschen haben für Biden gespendet, seit er seine erneute Kandidatur im April 2023 angekündigt hat.

