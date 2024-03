Ein Autofahrer auf der Interstate 80. Jane Tyska/Bay Area News Group/AP/dpa

In Kalifornien und Nevada gab es in den vergangenen Stunden einen Schneesturm. In einigen Gegenden werden bis zu drei Meter Schnee erwartet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Westen der USA tobt ein heftiger Schneesturm.

Mancherorts werden bis zu drei Meter Schnee erwartet. Mehr anzeigen

Ein heftiger Wintersturm ist über Teile der US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada gefegt. Der Nationale Wetterdienst teilte am Freitagabend (Ortszeit) mit, mit den grössten Schneemengen sei in der Nacht zum Samstag zu rechnen. Den ganzen Tag über sollte es heftig weiterschneien. In einigen Gegenden wurden bis zu drei Meter Neuschnee erwartet.

Der Blizzard liess schon am Freitag grosse Schneemengen in der Gebirgskette Sierra Nevada niedergehen, ein 160 Kilometer langer Streckenabschnitt einer Autobahn in Kalifornien, der Interstate 80, musste gesperrt werden. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom.

Der Wetterdienst warnte vor einer hohen bis sehr hohen Lawinengefahr in den Bergen, unter anderem auch im Skigebiet rund um den Lake Tahoe. Mehrere Liftbetreiber schlossen ihre Anlagen am Freitag und wollten sie auch am Samstag nicht öffnen. Auch der Nationalpark Yosemite sollte bis mindestens Sonntagmittag geschlossen bleiben.

dpa