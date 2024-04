Bis unter die Zähne bewaffnet: In Mexiko kommt es wieder vermehrt zu politisch motivierten Morden. Quelle: Genna Martin/seattlepi.com/AP/dpa/Themenbild

Am 2. Juni wird in Mexiko gewählt: Nun häufen sich die tödlichen Angriffe auf Politiker. Eine Bürgermeisterkandidatin wurde auf offener Strasse erschossen.

Im Vorfeld zu den Wahlen im Juni wurden in Mexiko bereits mehr als ein Dutzend politische Bewerber*innen getötet.

Kandidatin Gisela Gaytán hatte erst am Sonntag ihren Wahlkampf begonnen und wurde auf offener Strasse erschossen.

In Mexiko häufen sich vor den Wahlen am 2. Juni tödliche Angriffe auf Politiker: Eine Bürgermeisterkandidatin ist nun auf offener Strasse erschossen worden. Bei dem Angriff in der zentralen Stadt Celaya wurden zudem drei Menschen verletzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Guanajuato in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Vor den Präsidenten-, Parlaments- und Regionalwahlen in dem lateinamerikanischen Land sind bereits mehr als ein Dutzend politische Bewerber getötet worden.

Die Kandidatin Gisela Gaytán war mit ihrem Team zu Fuss in einem Vorort der Stadt unterwegs, als die Schüsse fielen, wie örtliche Medien berichteten. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Gaytán bewarb sich um das Bürgermeisteramt von Celaya, einer Stadt mit 520 000 Einwohnern, für die linksgerichtete Partei Morena, der auch Präsident Andrés Manuel López Obrador angehört. Sie hatte erst am Sonntag ihren Wahlkampf begonnen und versichert, die Sicherheitslage in der Stadt verbessern zu wollen.

An erster Stelle bei Mordzahlen in Mexiko

Guanajuato ist ein wichtiger Industriestandort, der bis vor wenigen Jahren als relativ sicher galt. Inzwischen liegt der Bundesstaat allerdings wegen der Gewalt der Drogenkartelle an erster Stelle bei Mordzahlen in Mexiko. Hinter den Angriffen auf Politiker in Mexiko werden häufig kriminelle Gruppen vermutet, die um Einfluss in bestimmten Regionen kämpfen, aber auch politische Gegner, die Konkurrenten ausschalten wollen.

