Falsch abgebogen: Buckelwal verirrt sich in der Ostsee Ein Buckelwal ist seit Freitag in der Ostsee unterwegs und zeigte sich mehrmals an den Küsten von Schleswig-Holstein. Am Montagmorgen ist der Buckelwal erneut in der Flensburger Förde gesehen worden. 09.04.2024

Ein Buckelwal ist seit Freitag in der Ostsee unterwegs und zeigte sich mehrmals an der Küste von Schleswig-Holstein. Am Montagmorgen wurde der Meeressäuger erneut in der Flensburger Förde gesichtet.

Bereits am Freitag wurde ein Buckelwal bei Glücksburg gesichtet und am Montagmorgen erneut in der Flensburger Förde.

Zunächst war davon ausgegangen worden, dass es sich um zwei Tiere handelt, doch jetzt zeigt sich, dass es wohl nur ein Tier war.

Naturschützer hoffen, dass der Buckelwal bald wieder aus der Ostsee findet, denn Lärm und Schadstoffe können beim Wal zu Stress führen. Mehr anzeigen

In der Ostsee wurde am Freitag ein Buckelwal gesichtet. Der Meeressäuger hat sich an die Küste von Schleswig-Holstein verirrt. Am Montagmorgen tauchte er dann in der Flensburger Förde auf.

Naturschützer hoffen, dass der grosse Meeressäuger bald wieder in offenes Gewässer zurückfindet.

