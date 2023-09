Ruffus, ein Cardiganshire Corgi, nimmt an einer Parade von Corgi-Hunden zum Gedenken an die verstorbene Königin Elizabeth II. in der Nähe des Buckingham Palace in London teil. Bild: Alastair Grant/AP

Mit einer Corgi-Parade vor dem Buckingham-Palast ist am Sonntag der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. gedacht worden. Die Monarchin hatte eine Vorliebe für die kurzbeinige Hunderasse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. fand in London eine Corgi-Paraden statt.

Die Monarchin hatte eine Vorliebe für die kurzbeinige Hunderasse.

Etwa 20 Fans der Royals führten ihre Hunde vor dem Palast im Zentrum Londons aus. Mehr anzeigen

Die Vierbeiner, die an dem Spektakel teilnahmen, wurden von ihren Herrchen und Frauchen in royaler Optik ausstaffiert: Sie trugen Kronen, Uniformen und Diademe. Etwa 20 Fans der Royals führten ihre Hunde vor dem Palast im Zentrum Londons aus, um an die Königin zu erinnern, die ein Jahr zuvor nach 70 Jahren auf dem Thron gestorben war.

Corgis waren die ständigen Begleiter der Queen – von Kindesbeinen an. Im Laufe ihres Lebens nannte sie etwa 30 der Tiere ihr Eigen. Generationen der Hunde, mit denen sie sich umgab, stammten von «Susan» ab, einer Hündin, die Elizabeth II. zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt bekommen hatte.

Agatha Crerer-Gilbert, die die Corgi-Parade am Sonntag organisierte, sagte, sie wünsche sich, dass jedes Jahr eine solche Veranstaltung im Gedenken an die Queen abgehalten werde. «Ich kann mir keine bessere Art vorstellen, an sie zu erinnern, als durch ihre Corgis, durch die Rasse, die sie ihr ganzes Leben lang liebte und schätzte», sagte sie. «Ich kann mich immer noch nicht an die Tatsache gewöhnen, dass sie nicht körperlich um uns herum ist, aber sie sieht uns zu. Schauen Sie, die Sonne scheint, ich dachte mir, sie würde heute auf uns scheinen.» Aleksandr Barmin, die mit ihrem Hund an der Parade teilnahm, sagte über die verstorbene Monarchin: «Ihre Majestät die Königin ist noch immer in unseren Herzen.»

