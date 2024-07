Deutscher Ex-Bundespräsident vergleicht Trump mit Hitler

Bei Markus Lanz: Deutscher Ex-Bundespräsident Gauck vergleicht Trump mit Hitler Der deutsche Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hat in der neuesten Ausgabe von Markus Lanz' Talksendung Donald Trump in einem Punkt mit Adolf Hitler verglichen. 24.07.2024

Der deutsche Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hat in der neuesten Ausgabe von Markus Lanz' Talksendung Donald Trump in einem Punkt mit Adolf Hitler verglichen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck war am Dienstag, 23. Juli, in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu Gast. Gauck war von 2012 bis 2017 Bundespräsident Deutschlands.

Mit Blick auf Nahost und Amerika sprach Lanz über Verständigungs- und Sicherheitspolitik sowie über die Herausforderungen für die liberalen Demokratien und den gesellschaftlichen Frieden mit Joachim Gauck.

Im Gespräch mit dem ZDF-Talker verglich Gauck Donald Trump in einem Punkt mit Adolf Hitler. Mehr anzeigen

TV-Journalist Markus Lanz talkt in seinem gleichnamigen Format seit 2008 mit hochkarätigen Gästen beim ZDF über die heissen Polit-Themen der Welt.

Am Dienstag begrüsste Lanz den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck in seinem Talkstudio.

Mit einem Blick auf Nahost und Amerika sprach Lanz über Verständigungs- und Sicherheitspolitik sowie über die Herausforderungen für die liberalen Demokratien und den gesellschaftlichen Frieden mit Gauck.

Bei Markus Lanz äusserte sich Joachim Gauck auch über Trumps Kommunikationsstil und mediale Präsenz.

Gauck analysierte Donald Trump und sagte laut «focus.de»: «Er hat ein besonderes Vermögen, mit seiner Daseinsform an eine bestimmte Schicht in der Wahlbevölkerung anzudocken. Die sehen in ihm etwas, was ich für fast unerklärbar halte, dass dieser Typ von ganz oben – finanziell gesprochen, sich da zum Retter der Armen und Entrechteten aufmantelt und die glauben ihm das.»

Gauck vergleicht Trump mit Hitler

Joachim Gauck redete im Talk weiter über den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Der republikanische Präsidentschaftskandidat habe das Talent äusserst, wirksam zu kommunizieren, unabhängig davon, «was der Mensch taugt, wie er ist».

Dabei holte Gauck aus und erzählte: «Und Sie müssen sich mal an die deutsche Geschichte erinnern. Wir haben da einen bestimmten Typen, den nannten die Deutschen einen Führer, und er hatte eine Gabe medialer Präsenz, die unglaubliche Auswirkung hatte und verführerische Auswirkungen hatte, sodass ein ganzes Land nicht nur geführt, sondern verführt wurde.»

Donald Trump habe auch «durch ein Talent oder eine Begabung in einer Weise, wie ein Teil der Bevölkerung es brauchte. Da zu sein und zu signalisieren: Ich kann das!», sagte Gauck weiter.

