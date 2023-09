Ein Toter und zwei Verletzte in Schaffhausen In Schaffhausen sind am Samstagmorgen bei einer Straftat ein Mann getötet und zwei weitere Männer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat, die sich in der Safrangasse ereignet hat, sind gemäss einer Mitteilung der Polizei noch ungeklärt. 30.09.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann wurde getötet und zwei weitere verletzt.

Wie es zur Tat kam, ist laut Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

Am Samstag nach 5 Uhr morgens sei bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei eine Meldung eingegangen, wonach zwei verletzte Personen in der Safrangasse am Boden liegen. Dies vermeldet die Polizei am Samstagvormittag.

Vor Ort seien die Einsatzkräfte dann auf einen schwer und einen leicht verletzten Mann getroffen. Der schwer Verletzte sei trotz Reanimationsversuchen noch an Ort und Stelle verstorben. Wenig später traf die Polizei am Bahnhof Schaffhausen auf eine ebenfalls verletzte Person. Nach jetzigem Erkenntnisstand sei auch diese Person am Vorfall beteiligt gewesen.

Die Hintergründe zur Tat seien derzeit noch unklar. Die Ermittlungen würden durch die Staatsanwaltschaft Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei geführt.