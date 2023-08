Feuerwehrleute löschen einen Brand in einer Ferienunterkunft in Ostfrankreich. dpa

76 Feuerwehrleute brauchte es, um einen Brand im Elsass unter Kontrolle zu bringen. 17 Menschen wurden gerettet, elf werden weiterhin vermisst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Elsass, Frankreich, ist in einem Ferienheim für Behinderte ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle.

17 Menschen wurden gerettet, elf werden vermisst. Der Einsatz dauert an. Mehr anzeigen

Nach einem Brand in einem Ferienheim für Behinderte im Elsass werden elf Menschen vermisst. Weitere 17 Menschen seien gerettet worden, teilten die französischen Behörden in Wintzenheim am Mittwoch mit. Ein Notfall werde im Krankenhaus behandelt. 76 Feuerwehrleute hätten den Brand unter Kontrolle gebracht, vier Krankenwagen Verletzte versorgt.

Der Regionalverwaltung zufolge kommt die Urlaubergruppe aus Nancy. Bei der Vermissten handelt es sich um zehn Behinderte und eine Begleitperson.

Das Feuer brach den Angaben zufolge gegen 6.30 Uhr aus. Innenminister Gerald Darmanin twitterte, trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr gibt es möglicherweise mehrere Opfer zu beklagen. Der Einsatz dauere noch an.

Präsident Emmanuel Macron dankte den Einsatzkräften und erklärte, seine Gedanken seien bei den Opfern, der Verletzten und deren Familien. Premierministerin Élisabeth Borne machte sich nach eigenen Angaben auf dem Weg zum Brandort nahe der deutschen Grenze.

