Nach mehr als 40 Jahren veranstaltete die Pferderennbahn von Macao am Samstag ihre letzten Rennen und beendete damit den Sport in der Stadt. Archivbild: Louise Delmotte/AP

In der chinesischen Glücksspiel-Hochburg Macao sind am Samstag zum letzten Mal Pferderennen abgehalten worden. Damit endet eine Ära in der ehemaligen portugiesischen Überseeprovinz, die vor mehr als 40 Jahren begann.

Im Januar hatte die Stadtregierung bekanntgegeben, dass sie ihren Vertrag mit dem Macao Jockey Club im April auflöst. Die Entscheidung fiel auf Bitten der Macao Horse Race Company, die als Grund betriebliche Probleme anführte. Auf halbvollen Tribünen setzten Glücksspieler am Samstag ihre letzten Wetten. Auch Touristen kamen vorbei.

Mai Wan Zun, eine Studentin vom chinesischen Festland, sagte, sie habe noch einmal die Atmosphäre schnuppern wollen. Helena Chong, eine Einwohnerin Macaos, entschied sich zum ersten Mal, die Pferderennbahn zu besuchen – und damit auch zum letzten Mal. «Es ist schade, dass all diese Glücksspiele und Unterhaltungsangebote eingestellt werden», sagte sie.

Hohe Schulden

Der Pferderennsport in Macao hatte in den vergangenen Jahren mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen und litt auch unter den Folgen der Corona-Pandemie. Der Jockey-Club häufte betriebliche Verluste in Höhe von mehr als 311 Millionen Dollar an, wie die lokale Nachrichtenagentur jüngst berichtete.

Im Rahmen der Vertragsauflösung verpflichtete sich das Pferderennunternehmen, die Pferde für ihre Besitzer bis März 2025 an andere Standorte zu bringen und die Mitarbeiter gemäss der gesetzlichen Vorschriften zu behandeln, wie die Regierung Macaos mitteilte. Im benachbarten Hongkong erfreuen sich Pferderennen weiterhin grosser Beliebtheit.

