Ehemann von britischem TV-Star stirbt an den Folgen von Covid

Moderatorin Kate Garraway (2. v. r.) mit Gatte Derek Draper (vorne) vor dem Windsor Castle in Grossbritannien. IMAGO/i Images

In England ist der ehemalige Politlobbyist und Therapeut Derek Draper gestorben. Der Mann der bekannten britischen TV-Moderatorin Kate Garraway kämpfte seit Jahren mit den Folgen von Long Covid.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Politlobbyist und Gatte von TV-Star Kate Garraway, Derek Draper, ist gestorben.

Er kämpfte seit Jahren mit den Folgen von Long Covid.

Drapers Kampf gegen das Virus bracht ihm viel Beachtung ein.

Diverse Grössen aus der englischen Medienlandschaft zeigen sich tief betroffen. Mehr anzeigen

Der ehemalige politische Lobbyist ist im Alter von 56 Jahren gestorben, nachdem er über eine lange Zeit schwer an Covid-19 erkrankt war.

Seine Frau, die populäre britische Fernsehmoderatorin Kate Garraway, postete am Freitag auf Instagram: «Ich bin traurig, euch allen mitteilen zu müssen, dass mein geliebter Mann Derek verstorben ist. Wie einige von euch vielleicht wissen, war er nach einem Herzstillstand Anfang Dezember schwer krank, was aufgrund der Schäden, die Covid-19 im März 2020 verursacht hat, zu weiteren Komplikationen führte.»

Draper war eine prominente politische Figur in England

Draper sei in seinen letzten Tagen von seiner Familie umgeben gewesen. Carraway war an seiner Seite und hielt seine Hand in den letzten Stunden, bevor er starb. Die bekannte Moderatorin schreibt weiter, sie werde zu gegebener Zeit mehr sagen. Sie dankte aber den medizinischen Teams, «die so hart gekämpft haben, um ihn zu retten und seine letzten Momente so angenehm und würdevoll wie möglich zu gestalten».

Sie fügte hinzu: «Ich sende viel Liebe und Dank an alle, die unsere Familie so grosszügig unterstützt haben. Ruhe sanft und friedlich, Derek, mein Liebster, ich hatte so viel Glück, dich in meinem Leben zu haben.»

In den 90er-Jahren war Draper eine prominente Figur in der New-Labour-Partei und gründete zusammen mit Liam Byrne, der später Abgeordneter wurde, die Organisation Progress. Nachdem er in den Lobbygate-Skandal verwickelt war, reiste er in die Vereinigten Staaten, wo er sich zum Psychotherapeuten umschulen liess.

BREAKING: Derek Draper, a former political adviser and husband of TV presenter Kate Garraway, has died after several years of serious health complications due to coronavirus.



Sky's Ian King offers his personal condolences to an old friend.https://t.co/QkRsJCafQs



📺 Sky 501 pic.twitter.com/5hLFkc6SwV — Sky News (@SkyNews) January 5, 2024

Alastair Campbell, ein prominenter New-Labour-Kollege, beschrieb Draper als «eine grosse Persönlichkeit». Er tweetete: «Ich bin sehr traurig über die Nachricht von Derek Draper. Er war ein Geber, kein Nehmer, und er hatte noch so viel zu geben, bevor Covid-19 seinen Tribut forderte.»

Traurig sei es vor allem «für Kate und die Kinder. Ihre Liebe und Unterstützung war tiefgreifend und unerschütterlich bis zum Ende. RIP.»

Drapers Kampf mit dem Virus brachte ihm viel Beachtung

Draper erkrankte im März 2020 schwer an Covid-19 und verbrachte 13 Monate im Krankenhaus, bevor er entlassen wurde.

Obwohl er den Virus überstanden hatte, trug er bleibende Schäden an seinen Organen davon und benötigte tägliche Pflege.

2021 gewann «Good Morning Britain»-Moderatorin Garraway einen nationalen Fernsehpreis für die Dokumentation «Finding Derek», in der sie die Erfahrungen ihrer Familie während der Pandemie schildert.

Ein Star in Grossbritannien: Moderatorin Kate Garraway. IMAGO/PA Images

Drapers Kampf mit dem Virus brachte ihm viel Aufmerksamkeit und Unterstützung, unter anderem vom ehemaligen Premierminister Boris Johnson und der königlichen Familie.

Trotz eines Krankenhausaufenthalts begleitete er Garraway, als sie 2022 den MBE für ihre Verdienste in den Bereichen Rundfunk, Journalismus und Wohltätigkeit erhielt.

Ausserdem besuchte er im April 2023 Elton Johns «Farewell Yellow Brick Road»-Konzert in der Londoner O2-Arena, nachdem er zusammen mit Garraway als Ehrengast eingeladen worden war.