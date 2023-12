Ende November wurde ein Höchststand an Spitaleinweisungen aufgrund von Sars-CoV-2 erreicht. sda

Das Coronavirus dominiert die allgemeine Infektionslage in der Schweiz. Der Höhepunkt der Welle könnte zwar überschritten sein, doch die Hospitalisierungen haben einen neuen Höchststand erreicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Corona-Welle in der Schweiz ist in vollem Gange.

Der Höhepunkt der Infektionswelle könnte bereits erreicht sein.

In den Spitälern steigt die Zahl der Covid-Einweisungen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt gefährdeten Personen eine Impfung. Mehr anzeigen

Das Coronavirus dominiert die allgemeine Infektionslage in der Schweiz unangefochten. Dahinter folgen Rhinoviren und Influenzaviren.

Gemäss den Abwasserdaten könnte der Höhepunkt der gegenwärtigen Corona-Welle in Zürich aber bereits überschritten sein. Allerdings bewegen sich die Zahlen noch immer auf einem sehr hohem Niveau. In der Region Bern, St. Gallen und Genf steigen die Werte weiterhin an.

In den Spitälern, die die Wellen jeweils mit einer gewissen Verzögerung spüren, ist nach wie vor ein Aufwärtstrend zu beobachten. Laut «Tages-Anzeiger» gibt es derzeit so viele Covid-Hospitalisierte wie seit der Omikron-Welle im März 2022 nie mehr.

BAG sieht einen «steigenden Trend»

Im Vergleich zu den zwei Vorwochen zeige sich aktuell ein «steigender Trend der ambulanten Konsultationen aufgrund einer akuten respiratorischen Infektion», vermeldet das BAG.

Bei diesen Fällen werde derzeit «am häufigsten SARS-CoV-2 nachgewiesen», gefolgt von Rhinoviren und anderen respiratorischen Viren.

Konsultationsrate für grippeähnliche Erkrankungen sind im Vergleich zu den zwei Vorwochen steigend. Patrick Pleul/Zentralbild/dpa

Die Konsultationsrate für grippeähnliche Erkrankungen seien im Vergleich zu den zwei Vorwochen ebenfalls steigend.

Die obligatorischen Labormeldungen zu Influenza sind noch auf tiefem Niveau, nehmen aber deutlich zu.

Aktuell 633 Covid-Hospitalisierte

Ende November waren über 43 Prozent aller respiratorischer Viren auf Sars-Cov-2 zurückzuführen. Die Zahl der Hospitalisierten aufgrund von Covid-19 beläuft sich aktuell auf 633 Personen.

Derzeit melden 18 Spitäler Daten, um schwere Krankheitsverläufe zu überwachen. Darunter sind die grössten Spitäler der Schweiz – das Inselspital in Bern, die Genfer Universitätskliniken und das Universitätsspital Zürich.