Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell pflegten eine enge Freundschaft zum britischen Royal Prinz Andrew. So besuchte das Paar etwa die Jagdhütte von Schloss Balmoral im Jahr 1999. Bild: imago images/ZUMA Press

Eine US-Richterin hat entschieden, dass beinahe alle Dokumente eines Gerichtsfalls im Umfeld von Jeffrey Epstein veröffentlicht werden. Nun ist die Beschwerdefrist abgelaufen. Die Informationen sollen heute erscheinen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute sollen Informationen über einen Gerichtsfall im Umfeld von Jeffrey Epstein veröffentlicht werden.

Dabei sollen die Namen seiner Opfer, Kompliz*innen und Freund*innen öffentlich gemacht werden.

Unter den Namen hat es zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. So sollen etwa Bill Clinton und Prinz Andrew wieder mit Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht werden. Mehr anzeigen

Prinz Andrew dürfte keinen guten Start ins neue Jahr haben. Denn der Royal wird wegen seiner Freundschaft mit dem verstorbenen Straftäter Jeffrey Epstein wohl erneut in die Schlagzeilen geraten.

Er ist einer von etwa 180 «John und Jane Does», die in Gerichtsdokumenten einer Klage von Virginia Giuffre Roberts gegen Ghislaine Maxwell auftauchen. Das mutmassliche Epstein-Opfer verklagte Epsteins Komplizin im Jahr 2015 auf Verleumdung.

Die US-Richterin Loretta Preska vom Bundesgericht in Manhattan entschied auf Anfrage des «Miami Herald», dass die Dokumente des Falls nun bis spätestens 1. oder 2. Januar öffentlich werden sollen.

Epstein-Komplizen werden zu «John und Jane Does»

Bisher waren dabei die Namen von den genannten Opfern, Mitarbeitern, Geschäftspartnern sowie mutmasslichen Komplizen Epsteins geschwärzt. Die «John und Jane Does» – so werden in den USA vor Gericht entweder Unbekannte oder unbekannt gemachte Personen genannt – hätten noch Einspruch einlegen können. Diese Frist ist am 31. Dezember abgelaufen.

Laut einer Reportage von des TV-Senders ABC soll in den Gerichtsdokumenten etwa die Aussage einer Zeugin auftauchen, die Prinz Andrew mit Virginia Giuffre Roberts in Epsteins Wohnung in New York gesehen habe. Giuffre Roberts klagte gegen Andrews, weil er sie als 17-Jährige mehrfach sexuell missbraucht habe. Andrew streite ab, sie jemals getroffen zu haben. Der Fall wurde aussergerichtlich geklärt.

Giuffre Roberts Anwälte wollten Bill Clinton befragen

Andrew ist nicht der einzige Prominente, der in den Dokumenten auftauchen soll. Laut ABC taucht der Name von Ex-US-Präsident Bill Clinton («John Doe 036») insgesamt über 50-mal auf. Virginia Giuffre Roberts sagte aus, dass sie den Demokraten auf Epsteins Privatinsel gesehen hatte und ihre Anwälte wollten ihn deswegen befragen. Clinton und Maxwell dementieren beide, dass er jemals auf der Insel gewesen sei.

In den Dokumenten soll nirgends die Rede von eventuellem Fehlverhalten oder illegalen Aktivitäten von Bill Clinton sein. Dennoch hat die Nähe zu den verurteilten Menschenhändlern dem Ruf des Ex-Präsidenten bereits geschadet. Dieser dürfte mit den neuen Informationen weiter leiden.

Jeffrey Epstein war im Juli 2019 festgenommen worden. Der bis in die höchsten Kreise vernetzte Geschäftsmann soll zahlreiche, auch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben. Rund einen Monat nach der Festnahme wurde Epstein im Alter von 66 Jahren tot in seiner Zelle gefunden. Laut den Behörden habe er sich selbst das Leben genommen. Seine Komplizin Ghislaine Maxwell wurde im Jahr 2021 unter anderem wegen Menschenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt und sitzt im Gefängnis.