Ermittler durchsuchen Wohnung von peruanischer Staatspräsidentin Dina Boularte soll den Besitz von Luxusuhren nicht korrekt angegeben haben. 30.03.2024

Fernsehbilder einer Razzia in der Residenz der peruanischen Präsidentin Dina Boluarte haben in Peru für Aufregung gesorgt. In den Aufnahmen vom Freitagabend (Ortszeit) war zu sehen, wie Beamte sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafften. Die Justiz hatte die Razzia auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft genehmigt.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen des Verdachts auf unrechtmässige Bereicherung hat die Justiz in Peru das Haus von Staatspräsidentin Dina Boluarte durchsuchen lassen.

Ein Richter habe die Razzia am späten Freitagabend (Ortszeit) im Zuge einer Steuerprüfung im sogenannten Rolex-Fall angeordnet, berichtete die Zeitung «El Comercio» am Samstag.

Dabei geht es um die ungeklärte Herkunft mehrerer Rolex-Luxusuhren. Mehr anzeigen

Gegen Boluarte laufen vorläufige Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Besitz einer Luxusuhrensammlung. Boluarte war im Juli 2021 Vizepräsidentin und Ministerin für soziale Eingliederung geworden. Im Dezember 2022 trat sie das Präsidentenamt an. Ursprünglich hatte sie erklärt, sie besitze seit Langem eine Rolex, die sie aus persönlichen Einkünften seit ihrem 18. Lebensjahr finanziert habe. Die Medien hatte sie dazu aufgefordert, sich nicht in ihre persönlichen Angelegenheiten zu vertiefen.

Die Polizei durchsucht das Haus von Dina Ercilia Boluarte Zegarra am Rande von Lima. Bild: IMAGO/Aton Chile

Generalstaatsanwalt Juan Villena kritisierte jüngst Boluartes Antrag, eine Gerichtsanhörung um zwei Wochen zu verschieben. Er betonte die Verpflichtung der Staatschefin, mit den Ermittlungen zu kooperieren. Villena betonte auch, dass Boluarte unverzüglich die drei Rolex-Uhren vorlegen müsse. Er warnte sie davor, sie zu entsorgen oder zerstören.

dpa