Verdächtiger begeht Suizid

Nach Festnahme von RAF-Terroristin: Munition, Waffen und Granate in Wohnung gefunden

Hannover/Berlin, 29.02.2024: Abtransport von gefährlichen Gegenständen aus der Wohnung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette. Zuvor finden die Ermittler Munition, Waffen, eine Granate und weitere gefährliche Gegenstände in der Wohnung, fast könnte man von einem Waffenlager sprechen. Das Mietshaus wird am frühen Abend von der Polizei geräumt, alle Bewohner müssen zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen. Erst am frühen Donnerstagmorgen dürfen sie zurück. Die frühere RAF-Terroristin Klette war 30 Jahre lang untergetaucht. Nachbarn zufolge soll die Frau sich Claudia genannt, Mathematik-Nachhilfe gegeben haben und ansonsten freundlich gewesen sein. Ermittler nahmen die 65-Jährige am Montagabend in Kreuzberg fest. Ein «Hinweis aus der Bevölkerung» im November habe die Polizei auf die Spur von Klette gebracht.

29.02.2024