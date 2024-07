Feuerwehrchef schützt seine Familie und wird erschossen

Der 50-jährige Corey Comperatore wurde bei einem Attentatsversuch an einer Kundgebung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am 13. Juli tödlich verletzt. Facebook screenshot

Ein Zuschauer von Donald Trumps Kundgebung am Samstag wurde beim Attentatsversuch auf den Ex-US-Präsidenten tödlich verletzt. Seine Frau und Tochter konnte er noch in Sicherheit bringen.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Attentatsversuch auf Donald Trump am Samstag wurde der Zuschauer Corey Comperatore getötet.

Der 50-jährige Feuerwehrchef beschützte während des Angriffs seine Frau und Tochter, was ihm posthum Anerkennung als Held einbrachte.

Die Familie von Comperatore würdigte seinen Mut und seine Hingabe in emotionalen Beiträgen, während seine Tochter ihn als «echten Superhelden» bezeichnete.

Der Attentäter, Thomas Matthew Crooks, ein junger Republikaner, schoss aus 130 Metern Entfernung mit einem AR-Gewehr, traf Trump und verursachte tragische Verluste. Mehr anzeigen

Bei der Kundgebung von Donald Trump am Samstag in Butler, Pennsylvania, kam der pensionierte Feuerwehrchef Corey Comperatore während eines Attentatsversuchs ums Leben.

Der 50-Jährige sass hinter dem ehemaligen Präsidenten Trump und schützte seine Frau und Tochter vor den Schüssen von Thomas Matthew Crooks. Die «Daily Mail» berichtet, dass Comperatore verzweifelt von Anwesenden gerettet werden sollte, jedoch als Held starb, der seine Familie verteidigte.

Ein «echter Superheld»

Seine Familie ehrte ihn posthum für seinen Mut und seine Hingabe. Auf Facebook schrieb seine Schwester: «Der Hass auf einen Mann nahm uns den Mann, den wir am meisten liebten.» Und weiter: «Seine Frau und Mädchen haben gerade das Undenkbare und Unvorstellbare erlebt. Mein kleiner Bruder wurde gerade 50 und hatte noch so viel Leben vor sich.»

In weiteren emotionalen Beiträgen drückte die Familie ihre Trauer aus. Seine Tochter Allyson würdigte ihn als «echten Superhelden» und betonte, wie er sie und ihre Mutter während des Angriffs beschützte. «Er liebte seine Familie. Er liebte uns wirklich so sehr, dass er eine Kugel für uns nahm», fuhr sie in ihrem emotionalen Tribut fort.

Comperartore war begeisterter Trump-Unterstützer

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, sagte, Comperatore sei ein Held gestorben, als er sich auf seine Familie warf, um sie vor den Kugeln zu schützen. Er sagte, Comperatore sei ein bekennender «Mädchenpapa» und Feuerwehrmann gewesen.

«Corey ging jeden Sonntag in die Kirche und liebte seine Gemeinschaft. Und vor allem liebte Corey seine Familie. Corey war ein begeisterter Unterstützer des ehemaligen Präsidenten und war so aufgeregt, letzte Nacht mit ihm in der Gemeinschaft zu sein», sagte der Gouverneur am Sonntag.

Corey Comperatore mit seinen Töchtern. Facebook Screenshot

Ein Arzt der Notaufnahme bei Donald Trumps Kundgebung berichtete, wie er CPR an Comperatore durchführte, nachdem dieser von einer Kugel getroffen worden war, die für den ehemaligen Präsidenten bestimmt war.

«Der Typ hatte sich umgedreht und war zwischen den Bänken eingeklemmt und hatte einen Kopfschuss hier», sagte er gegenüber CBS News. «Also brachte ich ihn zusammen, und die Leute dort waren wirklich hilfreich. Ich führte CPR und Brustkompressionen durch.»

Attentäter schoss aus 130 Metern Entfernung

Der Angreifer, Thomas Matthew Crooks, war ein 20-jähriger registrierter Republikaner, der mit einem AR-Stil-Gewehr aus 130 Metern Entfernung schoss.

Trump bestätigte auf Truth Social, dass er von einer Kugel getroffen wurde, und dankte dem Secret Service und der Polizei für ihre schnelle Reaktion. Er sprach der Familie von Comperatore sein Beileid aus und betonte die Bedeutung ihres Verlustes.