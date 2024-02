Zwei Personen tödlich verunglückt // Abgestürzter Privatjet geht in Flammen auf

Am 9. Februar 2024 stürzt ein Bombardier Challenger 600 in Naples, Florida ab und geht auf einer Autobahn in Flammen auf. Fünf Passagiere waren an Board, zwei davon kamen ums Leben.

22.02.2024