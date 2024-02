Die Frau verursachte mit der Fahrt ins Garagentor einen hohen Sachschaden. Kantonspolizei St. Gallen

Eine alkoholisierte Frau verursacht in Degersheim SG am Sonntagmorgen einen Selbstunfall. Es entstand hoher Sachschaden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau fuhr in Degersheim SG in ein Garagentor.

Zuvor kam sie von der Strasse ab und fuhr in ein Wiesenbord und flog über eine Steinmauer.

Die Frau war laut der Polizei alkoholisiert. Mehr anzeigen

Am Sonntagmorgen kam es in Degersheim SG zu einem Selbstunfall. Eine 27-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse von Wolfertswil in Richtung Hoffeld.

Aus derzeit unbekannten Gründen kam ihr Auto in einer Linkskurve von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Das Auto fuhr zunächst über ein steiles Wiesenbord und flog anschliessend über eine angrenzende Betonmauer auf den Vorplatz einer Autogarage. Dort fuhr das Auto in ein Garagentor.

Die Polizei führte bei der Frau eine beweissichere Atemalkoholprobe durch. Dabei wurde ein Wert von über 1,8 Promille gemessen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Die Frau blieb bei dem Unfall laut der Kantonspolizei St. Gallen unverletzt.