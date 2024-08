Video zeigt sinkende Luxusjacht Nach einem schweren Gewitter kentert und sinkt eine Luxusjacht mit 22 Menschen an Bord vor Siziliens Küste. Sechs Menschen werden vermisst. Ein Überwachungsvideo zeigt die letzten Sekunden der Jacht. 21.08.2024

Nach einem schweren Gewitter kentert und sinkt eine Luxusjacht mit 22 Menschen an Bord vor Siziliens Küste. Sechs Menschen werden vermisst. Die Suche nach ihnen geht weiter.

Nach dem Sinken einer Segeljacht vor der Küste Siziliens laufen die Sucharbeiten nach den sechs Vermissten. Vom italienischen Festland beorderte Spezialtaucher suchen seit den frühen Morgenstunden nach den Vermissten, unter denen sich nach Angaben des sizilianischen Zivilschutzes der britische Tech-Unternehmer Mike Lynch befindet. Am späten Montagabend schlossen die Taucher ihre erste Inspektion des auf dem Meeresboden liegenden Wracks zunächst ohne Ergebnisse ab.

Ein zwischenzeitlich aufgetauchtes Überwachungsvideo zeigt die Jacht vor der Küste. Auf dem Video sind wohl Lichtsignale der Jacht zu sehen, kurz bevor sie untergeht. «In nur sechzig Sekunden können Sie sehen, wie das Schiff verschwindet», sagt der Besitzer der Villa gegenüber italienischen Medien. «Von den etwa zwanzig im Haus installierten Kameras wurde nur eine nicht durch Wind und Regen gestört. Sie können deutlich sehen, was passiert. Es konnte nichts für das Boot getan werden. Es verschwand in sehr kurzer Zeit.»

Die etwa 50 Meter lange Luxusjacht «Bayesian» war am frühen Montagmorgen infolge eines schweren Unwetters mit starken Winden vor dem Hafen von Porticello im Norden Siziliens untergegangen. An Bord waren insgesamt 22 Menschen, wie die Küstenwache mitteilte. 15 Menschen konnten nach dem Unglück gerettet und an Land gebracht werden. Zunächst wurden sieben Menschen vermisst, später fanden Einsatzkräfte eine Leiche im Wasser.

Die Sucharbeiten sind kompliziert

Die Sucharbeiten der Rettungskräfte gestalten sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig. Das Wrack der «Bayesian» liegt in einer Tiefe von 49 Metern auf dem Meeresgrund. Es wird davon ausgegangen, dass die Vermissten sich noch in dem Wrack befinden. Bei ihrer ersten Inspektion konnten sich die Spezialtaucher jedoch nur Zugang zur Kommandobrücke verschaffen. Der Weg ins Innere der Jacht sei versperrt gewesen, hiess es.

Bei den sechs Vermissten handelt es sich nach Behördenangaben um vier Briten sowie zwei US-amerikanische Staatsangehörige. Wie italienische Medien übereinstimmend berichteten, soll sich neben dem von Boulevardmedien in seiner Heimat als «britischer Bill Gates» bezeichneten Mike Lynch auch dessen 18-jährige Tochter unter den Vermissten befinden. Lynchs Frau konnte demnach gerettet werden und wird in einem Krankenhaus behandelt.

