Zuletzt läuft die Handyfilmerin um ihr Leben

Felssturz in Taiwan: Handy-Filmerin rennt um ihr Leben Stell dir vor, du filmst in einem Nationalpark von einer Brücke und plötzlich kommt dir ein Berg entgegen. Das ist einer Touristin in Taiwan passiert. Was der gigantische Bergsturz anrichtet, erfährst du im Video. 06.06.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Erdrutsch am Eingang zum Chaojing-Nationalpark in Keelung in Taiwan begrub am Montagnachmittag mehrere Autos und verletzte zwei Personen.

Eine Handyfilmerin wird von dem Hangrutsch überrascht und rennt um ihr Leben, zwei weitere Personen werden verletzt.

Überwachungskameras halfen der örtlichen Feuerwehr, auszuschliessen, dass weitere Menschen unter den Trümmern begraben liegen. Mehr anzeigen

In Taiwan ereignete sich am Eingang zu einem beliebten Touristenziel, dem Chaojing-Nationalpark in Keelung, ein gewaltiger Bergsturz. Einige Touristen zückten kurzerhand ihre Handys und filmten das Naturereignis.

Einer Touristin wurde die leichtsinnige Aktion beinahe zum Verhängnis.

