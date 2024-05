Ein Menü bei Five Guys geht in der Schweiz ins Geld. (Symbolbild) imago images/Henning Scheffen

Seit einem Monat ist in der Deutschschweiz die erste Five-Guys-Filiale geöffnet. Doch die Preise sorgen bei den Kunden für Kopfschütteln.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Burgerkonzern Five Guys hat in der Deutschschweiz seine erste Filiale eröffnet.

Doch die Preise sorgen für Kopfschütteln.

Ein Menü kostet bei der Fast-Food-Kette mindestens 33 Franken. Mehr anzeigen

Die Einführung der US-Burgerkette Five Guys in der Deutschschweiz wurde von Fans mit Spannung erwartet. Aber gut einen Monat nach der Eröffnung der Filiale in Landquart GR ist die Stimmung getrübt. Laut der «Südostschweiz» empfinden viele die Preise als zu hoch. Ein einfacher Hamburger schlägt mit 19 Franken zu Buche, während für einen Cheeseburger mit Speck stolze 22,50 Franken verlangt werden.

Extras wie grillierte Champignons oder Zwiebeln sind im Burgerpreis enthalten, aber für Getränke (5,50 Franken) und Pommes (9 Franken) müssen die Kunden zusätzlich bezahlen. Das führt zu einem Gesamtpreis von 33,50 Franken für ein einfaches Menü, berichtet die «Südostschweiz».

Im Vergleich zu anderen Burgerfilialen in der Schweiz erscheinen die Preise von Five Guys eher hoch. Ein Cheeseburger beim «Burgermeister» kostet 16,90 Franken, bei McDonalds gibts ein Menü ab 10 Franken.

Spott in den sozialen Medien

In den sozialen Medien äussern zahlreiche Gäste ihren Unmut über die Preise. Laut der «Südostschweiz» spotten einige Nutzer, dass sie wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen müssten, um mit ihrer Familie dort essen zu können. Kritik richtet sich auch gegen die Parkgebühren, die trotz kurzer Aufenthaltsdauer bereits berechnet werden.

Obwohl einige Kunden die Frische der Zutaten und den Geschmack der Burger loben, bleiben die hohen Preise ein zentrales Thema. Auf Google schreibt ein User: «Man bekommt für denselben Preis einen besseren Burger mit Pommes und Getränk in einem richtigen Restaurant.»

Die Filiale von Five Guys in Landquart ist die erste des US-Burgerriesen in der Deutschschweiz. Ob weitere Standorte, beispielsweise in den grossen Städten geplant sind, ist derzeit unklar.