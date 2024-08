Etwa zwei Dutzend Menschen wurden verletzt. -/spm-gruppe/dpa

In Leipzig (D) ist am Abend ein Riesenrad in Brand geraten. 25 Personen wurden verletzt, vier Personen erlitten Brandverletzungen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Leipzig (D) ist am Abend ein Riesenrad in Brand geraten.

25 Personen wurden verletzt, vier Personen erlitten Brandverletzungen.

Das Festival wurde anschliessend unterbrochen. Mehr anzeigen

Beim Brand eines Riesenrads beim Highfield-Festival bei Leipzig sind am Samstagabend nach Polizeiangaben etwa 25 Menschen verletzt worden. Vier Menschen hätten Brandverletzungen erlitten, einer eine Sturzverletzung, sagte eine Polizeisprecherin.

Die anderen Verletzen, darunter Ersthelfende und auch mindestens vier Polizeibeamte wurden in einem Spital auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht, wie die Polizeisprecherin der deutschen Nachrichtenagentur DPA sagte. Zum Alter und zum Geschlecht der Verletzten konnte die Polizei keine Angaben machen. Die genaue Zahl der Verletzten sei noch nicht abschliessend geklärt.

«Der Brandort wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft den Einsatz eines Brandursachenermittlers», sagte die Polizeisprecherin.

Gegen 21 Uhr war zunächst eine der Gondeln des Riesenrades in Brand geraten. Dann griff das Feuer auf die zweite Gondel über. Beide wurden durch das Feuer völlig zerstört. Wie viele Menschen in den 24 Gondeln zum Zeitpunkt des Feuers sassen, war zunächst unklar. Üblicherweise wurden die Gondeln mit maximal vier Personen besetzt.

Das Festival am Störmthaler See im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein ist ein grosses Rock- und Popfestival mit rund 30'000 Besucherinnen und Besuchern. Aufgrund des Brands wurde es zunächst unterbrochen. Nach zwei Stunden wurde das Festival mit einem Auftritt von Cro fortgesetzt.

SDA