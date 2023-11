0 Uhr

Yurii Ihnat, Sprecher des Kommandos der Luftstreitkräfte der Ukraine, fordert in einem Briefing des Ukraine Media Centers mehr Flugabwehrsysteme vom Westen. «Mit dem heutigen Tag haben wir praktisch alle Flugabwehrsysteme aus dem Westen erhalten, die uns versprochen wurden. Es sind einige der besten Luftabwehrsysteme der Welt. Aber das Wort ‹alle› muss hier getrennt werden in die Nomenklatur dessen, was wir erhalten haben, und der Menge. Zweifelsohne sind zwei Patriot-Systeme für die Ukraine sehr wenig. Patriot ist das System, mit dem ballistische Raketen abgeschossen werden können, mit dem ‹Kinschals› abgeschossen werden können, was bereits zum ersten Mal in der Weltgeschichte bewiesen wurde. Die Ukraine braucht mehr solcher Systeme, und neben Patriot brauchen wir auch SAMP/T-Flugabwehrsysteme in ausreichender Menge. Darüber hinaus befindet sich eines der modernsten Systeme – IRIS-T – ebenfalls in der Ukraine, aber ebenfalls in sehr begrenzter Anzahl. Das Gleiche gilt für die NASAMS-Systeme, die sich heute im Kampf gegen Luftziele hervorragend bewähren. Das Problem ist nach wie vor die Menge», so Ihnat.