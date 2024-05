Unruhen in Neukaledonien dauern an

STORY: Auf der Pazifikinsel Neukaledonien dauern die Unruhen weiter an. Trotz eines massiven Aufgebotes an Sicherheitskräften errichteten Demonstrtaten am Mittwoch Barrikaden und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Seit dem Beginn der Unruhen letzte Woche sind mindestens sechs Menschen getötet worden. 280 Demonstranten wurden nach Polizeiangaben verhaftet. Grund für die grössten Proteste der letzten 40 Jahre auf der von Frankreich kontrollierten Insel ist eine von der Nationalversammlung in Paris beschlossene Wahlrechtsreform für Neukaledonien. Die Ureinwohner der Insel befürchten dadurch Machteinbussen und weniger Mitbestimmung. Am Donnerstag wird der französische Staatspräsident Emmanuel Macron zu Gesprächen in Neukaledonien erwartet. Macron will sich mit lokalen Führungspersonen treffen und über politische Lösungen und den Wiederaufbau auf der Insel sprechen.

23.05.2024