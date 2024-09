Union bricht Migrationsgespräche mit Regierung ab

STORY: CDU und CSU haben die Gespräche mit der Bundesregierung über ein gemeinsames Vorgehen in der Asyl- und Migrationspolitik abgebrochen. Die Vorschläge der Regierung zu einer umfangreichen Zurückweisung von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen seien nicht weitgehend genug, sagte Unions-Verhandlungsführer Thorsten Frei am Dienstag zur Begründung in Berlin. Was auf dem Tisch gelegen habe, werde den Vorstellungen der Union nicht gerecht. O-Ton Thorsten Frei (CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer Unionsfraktion: «Aber tatsächlich muss man sagen, dass angesichts der aktuellen Herausforderungen das diesen nun wirklich nicht gerecht wird. Und das, was wir als Idee mit diesem Format verbunden haben, dass nämlich jenseits der unmittelbaren parlamentarischen Abläufe auch grössere Schritte möglich sind, um die Herausforderungen im Bereich der Migration zu lösen, die haben sich leider nicht bewahrheitet.» Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte nach dem Treffen, dass die Regierung bereits einige Dinge auf den Weg gebracht habe. Dabei verwies sie auf ihre Anordnung vom Montag, ab dem 16. September zunächst für eine Dauer von sechs Monaten wieder an allen deutschen Grenzen Kontrollen durchzuführen. Dennoch müssten die Zahl der ankommenden Menschen weiter sinken, betonte Faeser. Das Modell, das der Union vorgelegt worden sei, sei rechtskonform. O-Ton Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin «Für uns ist es wichtig, dass diejenigen, die an den deutschen Landgrenzen ankommen und die aber bereits durch andere Länder gekommen sind, dort einen Asylantrag gestellt haben, dass wir die zukünftig grenznah, wo auch untergebracht, schnell wieder zurückweisen können. Das ist etwas, was wir heute vorgestellt haben. Wir wollen, dass Personen, für deren Asylverfahren ein anderer EU-Staat zuständig ist, dorthin zurückgewiesen werden. « Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann sagte, die Regierung sei zu weiteren Gesprächen bereit. Man könne von ihr aber nicht verlangen, dass sie Vorschläge auf den Tisch lege, die nicht rechtskonform seien. O-Ton Marco Buschmann (FDP), Bundesjustizminister «Ich bin bereit, alles mitzutragen, was im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung und im Rahmen des Europarechts möglich ist, um das Problem der irregulären Migration so zu lösen, dass die Menschen merken, es verändert sich etwas in der Wirklichkeit. Weil die Wirklichkeit, wie sie jetzt ist, kann so nicht bleiben. Der Status quo bedeutet eine Überforderung für den Gesamtstaat, und diese Überforderung muss beseitigt werden.» Bundesaussenministerin Annalena Baerbock die ebenfalls am Tisch sass, äusserte sich enttäuscht über den Abbruch. Es gehe nicht um Symbolpolitik, sagte die Grünen-Politikerin. Es gehe darum, jetzt geltendes Recht um- und durchzusetzen. Dafür stehe auch ihre Partei ein.

10.09.2024