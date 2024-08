Das Auto wickelte sich um den Baum. KEYSTONE

Bei einem schweren Unfall in Deutschland sind zwei Personen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen sind schwer verletzt worden.

zis/AFP Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Neustadt in Hessen (D) sind zwei Personen bei einem Autounfall gestorben.

Ein zehnjähriger Junge und ein 22-Jähriger haben den Unfall nicht überlebt.

Eine 19-jährige Frau sowie zwei weitere Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren wurden schwer verletzt Mehr anzeigen

Bei einem Verkehrsunfall bei Neustadt in Hessen sind ein zehnjähriger Junge und ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Eine 19-jährige Frau sowie zwei weitere Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Giessen in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.

Ein mit fünf Menschen besetzter Wagen kam am Mittwochabend auf der Bundesstrasse zwischen Neustadt und Stadtallendorf aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte an einen Baum. Der 22-jährige Fahrer und ein zehnjähriger Junge auf dem Rücksitz starben noch an der Unfallstelle.

Die 19-jährige Beifahrerin sowie die beiden anderen Kinder auf dem Rücksitz wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Die Bundesstrasse war nach dem Unfall vorübergehend voll gesperrt.