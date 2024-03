Die beiden Männer stürzten in einen Schacht voller Gülle und starben. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Zwei Männer stürzten am Donnerstag in einen Gülleschacht. Jede Hilfe kam zu spät.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland sind zwei Männer in einen Gülleschacht gestürzt.

Beide konnten nur noch tot geborgen werden. Mehr anzeigen

Zwei Männer sind auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein bei einem Sturz in einen Gülleschacht ums Leben gekommen. Die Leichen wurden nach einem Rettungseinsatz auf dem Hof in Bohmstedt am späten Donnerstag geborgen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg am Freitag sagte. Für die beiden Männer im Alter von 27 und 55 Jahren kam demnach jede Hilfe zu spät.

Wie sich das Unglück genau ereignete, was zunächst unklar. Bei den Toten handelt es sich den Angaben zufolge um einen Landwirt und seinen Gehilfen. Angehörige hätten das Unglück zügig bemerkt, konnten die zwei Männer selbst aber nicht befreien, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauerten an.

Erst Anfang März war im Kreis Nordfriesland ein Sechsjähriger auf einem familieneigenen Bauernhof in eine Güllegrube gefallen und darin ums Leben gekommen. Die Leiche des Jungen wurde rund zweistündiger Suchaktion in der Grube auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Osterhever gefunden.