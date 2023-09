Bereits der zweite Teenager stirbt an der Deo-Challenge

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt. (Symbolbild) Nicolas Armer/dpa

Eine TikTok-Challenge wonach man sich Deo so lange in den Mund sprayen soll, endet für einen weiteren Teenager tödlich. Nun warnt die Mutter andere vor dieser tödlichen Aufgabe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer TikTok-Challenge sprüht man sich so lange Deo in den Mund, bis man bewusstlos wird.

Bereits zwei Teenager sind vermutlich an dieser Challenge gestorben. Mehr anzeigen

Ein 15-Jähriger aus dem deutschen Coesfeld starb vermutlich an den Folgen der sogenannten Deo-Challenge. Dabei sprüht man sich so lange Deo in den Mund, bis man das Bewusstsein verliert.

Neben dem leblosen Körper wurden mehrere Deo-Dosen gefunden, wie «20 Minuten» schreibt.

Eine weitaus harmlosere aber schmerzvolle Variante der Deo-Challenge geht folgendermassen. Man sprayt sich den Deo so lange auf eine Körperstelle, bis der Schmerz nicht mehr auszuhalten ist. Die Chemikalien können auf der Haut schwere Verbrennungen hinterlassen.

«Mein Sohn ist deswegen verstorben»

In den sozialen Medien warne die Mutter nun vor den Folgen dieses TikTok-Trends. «Mein Sohn ist deswegen verstorben. Mir liegt es am Herzen, dass keine weiteren Eltern ihr Kind deswegen begraben müssen», schreibt die Zeitung.

Derzeit wird der Körper des Teenagers noch obduziert, doch gehe die Polizei davon aus, dass die Inhalation des Butangases zum Tod geführt hat. Neben Bewusstlosigkeit können die Folgen auch Atemlähmung und Herzversagen sein.

Bereits im Januar verstarb die deutsche Leonie aus Scharbeutz an den Folgen dieser Challenge. Im Gespräch mit «Bild» mahnte auch ihr Vater damals andere Teenager, diese Challenge nicht mitzumachen.