US-Präsident Joe Biden hat sich nach seinem schwachen Auftritt beim ersten TV-Duell gegen seinen Herausforderer Donald Trump kämpferisch gezeigt und seine Leistung verteidigt. Bild: Keystone

US-Präsident Joe Biden hat sich nach seinem schwachen Auftritt beim ersten TV-Duell gegen seinen Herausforderer Donald Trump kämpferisch gezeigt und seine Leistung verteidigt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem schwachen Auftritt von Joe Biden im ersten TV-Duell des Wahljahres mit Donald Trump wehrt sich der Präsident gegen Zweifel an seiner Präsidentschaftskandidatur.

«Ich kann diesen Job machen», sagte der 81 Jahre alte Demokrat am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina.

In seiner 18-minütigen Rede wirkte Biden weitaus lebhafter als während der Debatte am Vorabend. Mehr anzeigen

«Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann», sagte der 81 Jahre alte Demokrat am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina. «Ich weiss, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen.» Er laufe, rede und debattiere zwar nicht mehr so gut wie früher, so der Demokrat weiter. «Aber ich weiss, wie man die Wahrheit sagt.»

In seiner 18-minütigen Rede wirkte Biden wiederholt weitaus lebhafter als während der Debatte am Vorabend. Er warf Trump Lügen vor und erklärte, der Ex-Präsident sei auf Rache und Vergeltung aus. «Die Entscheidung bei dieser Wahl ist einfach», sagte Biden. «Donald Trump wird unsere Demokratie zerstören. Ich werde sie verteidigen.»

Biden bemühte sich am Freitag, Befürchtungen in den Reihen seiner Demokratischen Partei angesichts seines unsicheren Auftretens in der Debatte mit Trump zu zerstreuen. Bidens stockende Rede, insbesondere zu Beginn der Debatte, schürten die Bedenken, dass er mit seinen 81 Jahren der Aufgabe, das Land für weitere vier Jahre zu führen, nicht gewachsen sein könnte.

Biden nach TV-Duell: «Ich glaube, wir haben es gut gemacht» Der US-Präsident leistete sich beim Aufeinandertreffen mit seinem Rivalen Trump mehrere Versprecher. In Bidens Lager wurde Entsetzen laut über den Auftritt des 81-Jährigen. Doch es gab auch Unterstützung, unter anderem von der Nichte Trumps. 28.06.2024

SDA