Boeing verliert nach Start Rad In den USA hat eine Boeing-Maschine kurz nach dem Start ein Rad verloren. Die abgefallenen Teile beschädigten Autos, die Maschine wurde umgeleitet. 08.03.2024

Nach dem Start in San Francisco ist bei einer Boeing-Maschine ein Rad abgefallen.

Die Maschine, auf dem Weg nach Japan, musste umgeleitet werden.

Die US-Flugbehörde FAA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

Schon wieder Boeing: Erst Anfang Jahr verlor eine Maschine des Typs 737 Max 9 mitten im Steigflug eine Tür. Der Zwischenfall bei der Alaska Airlines endete glimpflich, in der Folge mussten jedoch alle Flugzeuge des Typs Max 9 vorübergehend am Boden bleiben.

Nun ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen, dieses Mal bei einer Maschine des Typs 777 der US-Fluggesellschaft United. Aufnahmen zeigen, wie die Maschine kurz nach dem Start in San Francisco ein Rad verlor.

Das Flugzeug, das eigentlich mit 250 Personen an Bord nach Japan hätte fliegen sollen, wurde in der Folge nach Los Angeles umgeleitet. Dort landete die Maschine nach rund zwei Stunden ohne weitere Zwischenfälle.

Autos von Rad demoliert

Das abgefallene Rad beschädigte mehrere geparkte Autos am Flughafen von San Francisco , wie auf weiteren Videos zu sehen war. So wurden unter anderem Frontscheiben eingedrückt und Motorhauben demoliert. Auch der Zaun zwischen dem Parkplatz und dem Flughafengelände wurde beschädigt. Verletzte gab es laut einem Flughafensprecher keine.

Laut einem Sprecher von United wurde nach der Zwischenlandung in Los Angeles eine neue Maschine organisiert, welche die Passagiere zu ihrem Endziel in Japan bringen sollte. Personen, deren Auto durch das abfallende Rad beschädigt worden sei, würden von der Airline entsprechend entschädigt.

Beschädigte Autos und der kaputte Zaun am Flughafen San Francisco. KEYSTONE

Boeing teilte gegenüber der Nachrichtenagentur AP mit, die Maschinen des Typs 777 verfügten über sechs Räder auf jeder Seite und seien so gebaut, dass Flugzeuge auch bei einem Radverlust noch sicher landen könnten. Zu den genauen Umständen des Zwischenfalls in San Francisco wollte sich der Flugzeugbauer nicht äussern.

Die US-Flugbehörde FAA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

Immer wieder Probleme mit Reifen

Boeing steht nach dem Zwischenfall mit der herausgerissenen Tür im Januar aktuell verstärkt im Blickfeld. Die US-Unfallermittlungsbehörde NTSB geht nach ersten Untersuchungen davon aus, dass an dem herausgerissenen Rumpf-Fragment vier Befestigungsbolzen fehlten.

Probleme mit Reifen, die ständig extremen Belastungen ausgesetzt sind, gibt es allerdings immer wieder mal bei Flugzeugen verschiedener Hersteller und Airlines. So verlor im Januar eine Boeing 757 ein Rad kurz vor dem Start in Atlanta und im Februar musste ein Airbus A319 in Brasilien mit einem fehlenden Reifen landen.