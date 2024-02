Ein Brief mit weissem Pulver sorgte bei Donald Trump Jr. für einen Grosseinsatz. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump Jr. hat einen Brief mit weissem Pulver erhalten.

Er gilt als einer der wichtigsten Wahlkämpfer seines Vaters.

Ein Brief mit einem nicht identifizierten weissen Pulver ist an die Privatadresse des ältesten Sohns von Ex-US-Präsident Donald Trump in Florida geschickt worden. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben wollte, sagte, die Ergebnisse einer Überprüfung der Substanz seien uneindeutig, die Behörden glaubten jedoch nicht, dass sie tödlich sei. Zuerst berichtete «The Daily Beast» über die Sendung.

Donald Trump Jr. öffnete den Brief, der den Angaben zufolge auch eine Todesdrohung enthielt, in seinem heimischen Büro. Daraufhin rückten Rettungskräfte in Schutzanzügen aus. Die Polizei in Jupiter teilte mit, die Ermittlungen würden vom Sheriffbüro Palm Beach geleitet, welches erklärte, es arbeite mit dem Secret Service zusammen. Das Sheriffbüro nannte keine weiteren Details, der Secret Service lehnte eine Stellungnahme ab.

Trump Jr. ist einer der wichtigsten Wahlkämpfer seines Vaters. Er tritt häufig bei Veranstaltungen auf und gibt Interviews im Namen des Ex-Präsidenten. Es ist bereits das zweite Mal, dass weisses Pulver an Trumps ältesten Sohn geschickt wurde.

Immer wieder Vorfälle und Ermittlungen

Im Jahr 2018 wurde seine damalige Ehefrau Vanessa in ein New Yorker Krankenhaus gebracht, nachdem sie einen an ihn adressierten Brief geöffnet hatte, der ein nicht identifiziertes Pulver enthielt. Später erklärte die Polizei, die Substanz sei ungefährlich.

Im März 2016 ermittelte die Polizei zu einem Drohschreiben, das an der Wohnung des Bruders von Trump Jr., Eric Trump, im New Yorker Stadtteil Manhattan einging und ebenfalls ein weisses Pulver enthielt, das sich als harmlos herausstellte. Umschläge mit weissem Pulver wurden 2016 auch in zwei Fällen zum Trump Tower geschickt, der Trump damals als Wahlkampfzentrale diente.

Scheinanschläge mit weissem Pulver greifen Ängste auf, die ins Jahr 2001 zurückreichen. Damals wurden Briefe mit tödlichem Anthrax an Nachrichtenorganisationen und die Büros zweier US-Senatoren geschickt. Diese Briefe kosteten fünf Menschen das Leben.

