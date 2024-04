Guy Parmelin reiste ins Nasa-Hauptquartier in Washington. Bild: EPA/Michael Reynolds

Erfolgreiche Stippvisite in der US-Hauptstadt Washington: Bundesrat Guy Parmelin setzte am Montag seine Unterschrift unter das «Artemis Abkommen». Es regelt die friedliche Erforschung des Alls.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz beteiligt sich am «Artemis Abkommen», das die friedliche Erforschung des Weltraums regelt.

Dafür reiste Bundesrat Guy Parmelin in die USA, wo er im Nasa-Hauptquartier in Washington die nötigen Papiere unterzeichnete.

Bald wird ein Schweizer ins All geschickt: Den Astronauten Marco Sieber erwartet eine sechsmonatige Mission auf der ISS.

Die Schweiz will mit den USA und 35 weiteren Staaten die friedliche Erforschung des Weltraums vorantreiben. Bundesrat Guy Parmelin hat deshalb am Montag im Nasa-Hauptquartier in der US-Hauptstadt Washington die «Artemis Abkommen» unterzeichnet.

«Die Unterzeichnung des Abkommens unterstreicht unsere Überzeugung, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zur Schaffung eines verbesserten Rahmens für die Weltraumgemeinschaft ist», sagte Parmelin. In Sachen Raumfahrt habe die Schweiz viel zu bieten, so der Schweizer Forschungsminister.

Mit dem 35-jährigen Marco Sieber ist ein Schweizer unter den angehenden Astronauten. Wann und ob Sieber den Mond betreten darf, steht noch nicht fest. Als erstes stehe für ihn wohl eine sechsmonatige Mission auf der Internationalen Weltraumstation ISS auf dem Programm, sagte Sieber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die USA hatte im Jahr 2020 zusammen mit sieben anderen Gründungsmitgliedern die Artemis-Vereinbarung aufgelegt.

nn, sda